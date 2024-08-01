健康網》不是感冒！外送員喉嚨痛到打不開 扁桃腺抽出「整管膿」

27歲外送員起初以為喉嚨痛是感冒，自行服止痛藥，不料，3天後，喉嚨越來越痛，開始發燒，嘴巴有點張不太開，就醫一查是扁桃腺周圍膿瘍；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕27歲男子是外送員，幾天前出現喉嚨痛，以為是小感冒，自行服用止痛藥就繼續工作。不料，3天後喉嚨越來越痛，吃不下東西還開始發燒，甚至嘴巴有點張不開，講話含糊不清，只好趕緊就醫。醫師一看，發現其口內化膿，診斷為扁桃腺周圍膿瘍，採取局部麻醉後，用粗針抽出一管黃膿，症狀立刻改善許多，同時也叮囑男子按時吃藥跟回診，若情況再次變嚴重，就需考慮至急診就醫。

扁桃腺周圍膿瘍 5常見症狀

何謂扁桃腺周圍膿瘍？陳世璽在臉書專頁「耳鼻喉科 陳世璽醫師」與個人專欄發文說明，嘴巴打開看到舌頭外側2個球狀物，就是扁桃腺。扁桃腺周圍膿瘍則是扁桃腺周圍間隙形成的膿包，成因是扁桃腺外上方的小唾液腺—韋伯氏腺直接被感染形成膿瘍，屬深頸部感染的1種。常見症狀為單側喉嚨痛、發燒、吞嚥疼痛、張口困難、講話含糊不清，張口看到扁桃腺外上方明顯紅腫，大多為單側，軟顎看起來水腫，懸壅垂會被推向另側。

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醫師表示，診斷時會先用手觸診，初步排除血管瘤等腫瘤的可能性，接著做內視鏡檢查，確認呼吸道是否暢通，排除後，再用針抽膿。（圖截取自陳世璽臉書專頁）

陳世璽進一步提到，在診斷上，一般會先用手觸診，初步排除血管瘤或其他腫瘤的可能性，接著做內視鏡檢查，確認呼吸道是否暢通，待排除2者後，再用針抽膿，抽出的膿再進行細菌培養檢查。如果看起來腫脹嚴重，觸摸脖子也有腫脹，可能就要抽血及安排電腦斷層檢查，看看是否已經有廣泛的深頸部感染。

扁桃腺周圍膿瘍具一定危險性，陳世璽提及，其屬深頸部感染，有時進展迅速，嚴重時會阻塞呼吸道造成生命危險。人體頸部是由層層的筋膜，包覆器官、肌肉、神經和血管等構造，這些筋膜把頸部分成不同的平面與間隙，間隙彼此之間又有相通，因此當感染跑進這些空間，就有機會往阻力最小的地方延伸出去，造成整個頸部廣泛的感染。

醫師比較扁桃腺化膿與扁桃腺周圍膿瘍。（圖取自陳世璽臉書專頁）

扁桃腺周圍膿瘍、化膿大不同

扁桃腺化膿與扁桃腺周圍膿瘍，2者不一樣！陳世璽解釋，前者是扁桃腺本身化膿感染，常見為雙側，通常扁桃腺表面跟喉嚨是直接接觸的，有髒的分泌物也較容易清除排出，相較之下比較不會有嚴重併發症；後者則是扁桃腺旁較深層的小唾液腺感染化膿，通常是單側，膿會被包在裡面不易排出，若是感染延伸到整個頸部或縱膈腔就會相當嚴重。

該如何治療扁桃腺周圍膿瘍？陳世璽提及，會先確認患者呼吸道暢通，並利用經驗性抗生素治療，或是引流的方式治療。同時，也提醒，平時應多喝水、多清潔口腔與漱口，避免刺激性的食物與抽菸，並保持作息正常，以便充分休息。

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