在宅急症照護7月試辦 小港醫院啟動「Combine Team」

96歲李奶奶透過在宅住院模式在家中接受醫療照護，診所醫師每天親自或透過通訊診療確認李奶奶感染狀況。（小港醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕全民健康保險在宅急症照護試辦計畫自2024年7月1日起公告實施，高屏澎地區共核定32組醫療團隊，總計95家醫療院所參與計畫。小港醫院結合4家診所、8家居護所組成「Combine Team」垂直整合照護機制，提供民眾全方位健康照護網路。

在宅急症照護主要提供民眾另一種住院模式的選擇，小港醫院院長郭昭宏表示，對此新制度，小港醫院在宅醫療照護模式採用醫老共生照顧的概念，以「Combine Team」實現從醫院到居家到長照的全方位健康照護網路。

請繼續往下閱讀...

由小港醫院擔任主責及後送醫院，4家診所（大寮衛生所、祥全診所、中油診所、台船診所）及8家居護所（祥全居家護理所、青園居家護理所、恆康居家護理所、昱芯居家護理所、爵嘉居家護理所、傳莕居家護理所、瑞慈居家護理所、小港醫院附設居護所）共計投入59位照護成員，共同確保在宅醫療一路通。

小港醫院指出，96歲李奶奶一直是祥全居家護理所的個案，患有糖尿病、高血壓多重共病，長期臥床併有鼻胃管使用，身上有壓瘡，最近咳嗽痰量增加、尿液變混濁、間歇性發燒，合併血氧濃度下降、下肢水腫，因氧氣治療及一般口服抗生素使用未改善，經家屬與祥全診所醫師張倡榮討論及評估後，透過在宅住院（Hospital at Home，HaH）模式讓李奶奶在家中接受醫療照護，在在宅急症照護下，李奶奶的感染狀況已大幅改善並獲家屬的正面肯定。

收治多位感染症病患的醫秘陳煌麒指出，李奶奶透過祥全診所、祥全居家護理所與小港醫院「Combine Team」進行線上個案聯繫會議討論後，由李奶奶住家附近祥全診所醫師張倡榮每天親自或透過通訊診療確認李奶奶感染狀況，並提供針劑型抗生素治療，期間由居家護理所的護理師介入整合健康管理服務，無縫接軌李奶奶的照顧品質。

小港醫院副院長洪志興表示，「Combine Team」會透過HaH團隊召開個案聯繫會議，建構服務區域內臨床專科照會與長照轉銜服務；當發現個案有長照服務需求時，由個管師協助個案進行長照服務之評估作業，經個案管理師與個案或家屬會談後，共同研擬健康管理計畫，提供疾病照護指導、醫療機構、長期照護機構、居家醫療照護、社會福利資訊、輔具租賃等相關資訊，供其個案或家屬參考，有效帶動13間合作機構的垂直整合照護機制。

96歲李奶奶透過在宅住院模式在家中接受醫療照護。（小港醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法