健康網》五月天石頭腰椎滑脫 患者常走一下就要休息

五月天石頭傳出因為傷病，須在家休養。（資料照，相信音樂提供）

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五月天出事了！石頭身體出狀況暫停演出 唱片公司回應了

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕五月天團員吉他手石頭，今（28）日傳出因為被醫師診斷為「腰椎滑脫」，須停止舞台活動，進行治療與靜養；隨後部分場次的演唱會，石頭將不會上台。對於石頭身體出狀況，相信音樂回應：「現在依醫生指示治療休養中，謝謝大家關心。」

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國軍桃園總醫院神經外科衛教資料說明，「腰椎滑脫症」為腰椎椎體往前或往後移。根據統計5%的人口有腰椎滑脫，只有極少數的人會產生症狀，約佔10%的人因症狀嚴重，而需要接受開刀治療。

國軍桃園總醫院神經外科表示，在症狀上，病人常會有腰痛或類似椎間盤脫出，所造成的坐骨神經痛。腰痛有時會延伸至臀部或大腿後側。有一部分的病人則有椎管狹窄症的症狀，通常在走一小段路之後，雙下肢會產生抽痛、麻木感，必須要停下來休息才會緩解。

國軍桃園總醫院神經外科表示，除了臨床症狀外，在門診醫師會安排腰椎正面及側面站立的X光檢查，可幫助檢查滑脫的部位及程度。腰薦椎前彎及後仰的側照，可幫助醫師進一步了解病人腰薦椎不穩定的程度。從45度角的側照，可明顯的看出椎弓斷裂，或因退化而肥厚鬆脫的小面關節。

國軍桃園總醫院神經外科表示，當病人有神經壓迫症狀時，可進一步做電腦斷層，脊椎攝影或核磁共振掃描檢查。醫師會藉由這些檢查看出神經根受壓迫的部位及嚴重程度。

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