健康網》起床感覺疲倦？恐是「睡眠中暑」日醫談解方

相信不少人曾有睡到一半被熱醒，或是熱到睡不著的經驗。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你有沒有「睡到熱醒」或是「熱到失眠」的經驗呢？連日高溫使得人們晚上很難睡得安穩，不僅台灣，日本也在積極對抗「猛暑」；帝京大學醫學部附屬醫院重症加護中心主任三宅康史指出，在室溫偏高的時候睡覺，即使撐過悶熱感而入眠，在睡夢中仍會感受到高溫，產生脫水等症狀。若起床時總感到疲倦，很可能代表你中暑了。

日媒《PR TIME》報導，三宅康史針對全日本約530名20到60多歲之男女，調查其夏季睡眠品質，以及冷氣使用習慣的相關事項。發現多達69.2%的人表示，醒來時會感到身體不適。另外再夏夜睡眠困擾部分，有45%的人說自己曾睡到一半被熱醒，也有33%的人說自己很難睡著。三宅表示，起床後感到不適，很可能是輕度中暑。

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三宅表示，在室內氣溫較高時入睡，睡前若未補充足夠水分，可能使得身體在睡眠時脫水，提高中暑風險。另外，濕度也深切影響睡眠品質，濕度較高時，汗水難以蒸發，便難以調節體內熱能，最後造成中暑。

若要解決這問題，三宅康史說明，可觀察自己的睡眠品質，或是在起床時感到不太舒服，就可以懷疑有輕度中暑。在夜間睡眠時關注溫度與濕度；最後，三宅建議開冷氣，直到早上起床。

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