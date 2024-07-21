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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》蔬果發芽丟不丟？ 中醫示警：花生「1現象」恐致癌

2024/07/21 08:32

中醫師提醒，花生發芽後雖然可以食用，但要特別留意是否有發霉。否則可能產生強烈致癌物質黃麴毒素，導致肝癌；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，保存食物少不了冰箱；然而空間有限，有些蔬果只能放在陰涼處保存而導致發芽。昌盛堂中醫診所於臉書發文科普發芽食物小知識，幫助民眾做出正確的食物處理決策。其中提到，雖然花生在發芽後可以食用，但需注意有沒有發霉，否則恐產生致癌物質「黃麴毒素」，即使加熱也難以破壞。

在看到蔬菜發芽時，許多人可能會考慮把長芽的部份去掉，剩下的仍然吃下肚。中醫師指出，發芽後可以吃的食物為紅蘿蔔、地瓜、洋蔥。這些食物發芽後只會影響口感，並不會對健康造成危害。

花生屬於發芽後要注意的食物。其發芽後雖然可以食用，但要特別留意是否有發霉。發霉的花生可能產生黃麴毒素，這是一種很強的致癌物質，可能導致肝癌。即使加熱也不易破壞這種毒素，所以應該避免食用。

另強調，馬鈴薯發芽後不能吃。其發芽後會產生大量的「茄鹼」，這是一種天然毒素，且耐高溫。即使切除芽體或經過高溫烹煮，毒素仍會存在，因此發芽的馬鈴薯應該立即丟棄。

中醫師提醒，在夏日，我們更應該注意食物的保存和食用安全，特別是對於那些容易受到高溫影響的食物。及時了解這些關於發芽食物的知識，可以幫助我們做出正確的食物處理決策，確保我們的飲食健康與安全。

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