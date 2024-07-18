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中醫大新竹附醫長者免費健康檢查 即日起開放預約報名
〔記者黃美珠／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院配合新竹縣今年度長者健康檢查計畫，8月1日起開始健檢，只要設籍新竹縣、年滿55歲以上的原住民鄉親，跟滿65歲以上的縣民，即日起可在中醫大新竹附醫官網或透過電話或到院1樓癌篩櫃台預約。
中醫大新竹附醫院長陳自諒説，他們服務縣內長者進行的健康檢查，除國健署符合資格定期成（老）人健檢外，今年健檢項目包括胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）及腰圍量測。
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今年度可以參加免費長者健檢的新竹縣民，1種是在1969年9月30日以前出生的原民，另1個是出生在1959年9月30日以前的一般鄉親。
檢測完成後，會寄送健檢報告，萬一真的發現有異常項目的長輩，該院也會協助預約掛號回診追蹤診療。
該院家醫科主任胡松林説，今年長者免費健康自即日起開放預約，檢查期間為8月1日到9月30日，期間9月17日因中秋節暫停受檢1天，其餘週一到週五每天早上8點半到9點半，在該院1樓轉診癌症篩檢櫃檯辦理報到，每日開放30個檢查名額，預約額滿為止。
檢查當天須空腹6到8個小時，帶身份證、健保卡、原住民長輩請另加帶戶口名簿或戶籍謄本。
依規，每位長者每年參加健康檢查補助以1次為限，已做過健保署成人健康檢查者仍可做縣府的長者免費健康檢查，只是檢查項目不得重複，如果重複、超次檢查，須自費。
該院長者健檢報名方式有3，首先是官方網站預約掛號。其次，用電話預約專線：03-5580558分機1036、1802預約。最後就是現場該院1樓轉診癌症篩檢櫃台報名。
縣府社會處長陳欣怡説，今年總共有1萬個長者免費健檢名額，合作的醫院除中醫大新竹附醫，還有台北榮民總醫院新竹分院、新竹臺大分院生醫醫院竹東院區、東元綜合醫院、新仁醫院、大安醫院、仁慈醫院、竹信醫院、以及林醫院共9家，都已開放鄉親預約。
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