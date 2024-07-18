健康網》口服A酸副作用會爆痘！ 醫：從低劑量開始免驚

醫師表示，目前皮膚專科醫師大多以低劑量口服A酸，作為剛開始治療痘痘的選擇，因此爆痘的問題比較少見；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕覺得臉部痘痘狀況失控到皮膚科尋找解方時，聽到醫師講解口服A酸的副作用之一「可能會使痘痘變嚴重」，有些人恐怕開始緊張擔心「已經很嚴重，還會更嚴重？」，對此，萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵說明，目前皮膚專科醫師大多以低劑量口服A酸，作為剛開始治療痘痘的選擇，因此爆痘的問題比較少見。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」在臉書專頁表示，口服A酸出現爆痘的詳細原因目前並不清楚，推測可能與皮膚迅速排出粉刺，及痤瘡桿菌死亡的過程釋放出發炎物質有關。大多為輕微爆痘（18%），其次是中等爆痘（10%），嚴重爆痘只有4.5%。

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沈孟暵指出，以目前台灣口服A酸一天一顆的劑量來說，都已經算是低劑量，但如果患者本身原先痘痘問題就比較嚴重，爆痘的風險也會比較高。萬一真的爆痘，可以使用較低劑量的口服A酸，或合併使用抗發炎的藥膏或藥物，來舒緩爆痘期的不舒服。多數人爆痘期約2-4週，少數人則會持續1-2個月。

沈孟暵提到，有些人會有疑問「為什麼長痘痘，醫師開類固醇」，因為類固醇具有很強的抗發炎作用，因此為了減緩痘痘發炎，避免爆痘期，可以短時間（1週左右）使用，但長時間使用類固醇，反而會因為免疫力下降、細菌增生，導致痘痘狀況變嚴重。

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