「癌王」剋星現身？抑制關鍵基因 有望阻止胰臟癌擴散

臟癌治療新曙光， 英美研究團隊找到關鍵基因；圖為情境照。（取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕胰臟癌素有「癌王」之稱，其高致死率讓許多患者聞之色變。然而，英美科學家團隊的最新研究發現，抑制一種名為HNF4A的關鍵基因中的特定分子，竟能有效阻止癌細胞的快速生長和擴散，為胰臟癌的治療帶來了新希望。

英國《衛報》14日報導，研究團隊由來自諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）、諾丁漢大學（University of Nottingham）、史丹佛大學（Stanford University）、加州大學（University of California）以及洛杉磯錫安山醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）的科學家組成，相關成果近日發表在《胃腸肝臟學進展》（Gastro Hep Advances）期刊上。

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據報導，研究人員深入分析了健康組織和胰臟癌組織樣本，發現胰臟癌細胞會觸發一種稱為「DNA 甲基化」（DNA methylation）的過程。這個過程就像給 HNF4A 基因中的特定分子戴上了「枷鎖」，使其無法發揮正常功能，如同一位盡職的管家突然遭到禁錮，無法繼續維持肝臟、胰臟等多個器官的正常運作，進而讓腫瘤肆無忌憚地生長。

領導這項研究的諾丁漢特倫特大學范吉斯特癌症研究中心（John van Geest Cancer Research Centre）的哈齊亞波斯托盧博士（Dr. Maria Hatziapostolou）解釋，HNF4A 基因的缺失，會導致胰臟癌的發展和惡化，「而且我們現在知道，這與患者的不良預後密切相關。」

胰臟癌的可怕之處，在於其早期症狀通常不明顯，容易被忽視。數據顯示，超過一半的胰臟癌患者在確診後3個月內死亡，5年存活率也一直以來都很低，許多患者在確診時已進入晚期，錯失了最佳治療時機。

「我們迫切需要更友善、更有效的胰臟癌治療方案。」參與這項研究的英國胰臟癌研究機構（Pancreatic Cancer UK）研究主管·麥克唐納博士（Dr. Chris Macdonald）強調，「這項研究讓我們了解胰臟癌細胞如何抑制某些分子來幫助其在體內迅速擴散，這為未來開發更有效的治療方案，例如以 HNF4A 基因為靶點的基因療法，提供了重要線索。」

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