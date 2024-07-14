健康網》川普遭槍擊 急診醫：槍傷是最難處理外傷

特勤人員緊急護送川普離開演講台。（路透）

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川普右耳遭子彈射穿 造成2死2重傷 FBI展開徹查

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前美國總統川普驚傳於造勢場合遭到槍擊，；而2022年，已故日本前首相安倍晉三遭遇槍擊時，便有急診醫師依據其專業說明：槍傷向來是急診最難處理之外傷之一，子彈對身體造成的傷害難以預估，

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據報導，美國前總統川普在美國時間週六13日於賓州巴特勒之造勢活動遭遇槍擊，右耳被子彈射中。美國特勤局說明，該事件造成1名觀眾死亡，2名觀眾重傷，而槍手已被特勤人員擊斃。

在2022年，急診科醫師翁梓華曾在臉書粉專「急診柯南 翁梓華醫師」發文說明，「槍傷」一直以來是急診最難處理的外傷之一。醫學上，槍傷直接造成的傷害主要有三：

1.子彈直接穿透所造成的傷害

2.子彈打入皮膚瞬間對於周邊組織拉扯的傷害

3.子彈前方震波造成壓力讓前方組織受傷

但急診醫學上，槍傷真正複雜的點在於：

●子彈一次會打穿很多器官、組織，治療需要同時會診多科醫師：舉例來說，子彈從肚子前方打進去從背部穿出來，可能一路上會經過肝臟、膽囊、腸子、肺臟、主動脈、脊椎神經、脊椎骨，在醫學上這每一個地方的外科手術都是不同專科，像上述病患如果要開刀，必須同時請肝膽腸胃科、一般外科、胸腔外科、心血管外科、神經外科、骨科等等才有辦法處理。

●子彈在身體內會彈來彈去，造成的身體傷害難以預估：子彈傷害如果看到身體前後有各一個洞，很直覺的，我們會認為應該傷害的器官就是從前面的洞到後面的洞這段路徑上的器官，然而，臨床上，子彈在身體內是會「轉彎」的，當身體內的子彈碰到骨頭，可能會被彈射、折射，造成身體更多處的器官傷害，所以臨床上，只要有槍傷，在病患生命徵象穩定的情況下急診醫師一定會做最完整的影像學檢查。

●卡在身體內的子彈，一定要被找出來：當子彈動能不夠，最後卡在身體內，這時候醫師也會「非常困擾」，如果要治療好病人，必須將子彈挖出，這時候要光是挖出來，就要花上好一番功夫。

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