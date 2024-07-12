健康網》小孩冰飲怎麼選？ 醫：這3種2歲後再嘗試

醫師建議，刨冰、冰棒、冰淇淋2歲後再嘗試；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣熱食慾不振，只想吃涼爽消暑食物，如果能來支冰棒就更過癮了！但如果是小朋友，怎麼吃會比較好？禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在巫漢盟於臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文指出，不同年齡孩子有不同的選擇，適合孩子吃的6種夏季冰涼食物，包括：綠豆湯、冰鮮奶、西瓜、刨冰、冰棒、冰淇淋，其中刨冰、冰棒、冰淇淋建議2歲後再嘗試。

●綠豆湯：4個月後可逐步嘗試，有淡淡的甜味即可，不可添加過多砂糖，餐與餐之間食用，每次喝一小碗，勿影響正餐攝取。

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●冰鮮奶：1歲後就可飲用，炎熱時可直接喝冰鮮奶、涼爽時稍微放涼再喝；不須添加冰塊、不建議喝調味乳。

●西瓜：4個月後可逐步嘗試；嬰兒每日可吃1～2匙西瓜泥，幼兒每日可吃2份西瓜。

●刨冰：2歲後再嘗試，建議細舔慢嚥、等片狀的冰融化再吃進肚子裡；以成分單純為主。

●冰棒：2歲後再嘗試，建議細舔慢嚥、不直接啃冰棒，以成分單純為主。

●冰淇淋：2歲後再嘗試，控制含糖量，2～18歲兒童每日添加糖攝取量不可超過25克，以成分單純、沒有過多添加物的冰品為主。

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