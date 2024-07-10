健康網》頭好壯壯向前衝！ 醫教護「精」5秘訣

醫師表示，食用富含Omega-3脂肪酸的魚類，像是鮭魚和鮪魚，也對提高精子品質也有幫助；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據統計，隨著生活壓力和環境變化，傳統用來判斷精子品質的指標：精子數量、精子活力和精子型態，都在悄然改變。三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻分享保持精子健康的5秘訣，包含多運動、注意腰圍、避免高溫、寬鬆內衣褲、健康飲食，多食用新鮮水果、蔬菜等。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文說明，要判斷精子健康程度，需要專業的檢測流程。分享下列維持「精子健康」的小秘訣，提供參考：

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●動起來就對了：運動讓人變強壯，不僅可以增加全身的抗氧化能力，防止自由基損害精子，定期運動還可以幫助保持健康體重，降低肥胖症和其他慢性健康疾病的風險。

●注意腰圍：年紀增加，腰圍可別一起漲。研究指出：肥胖程度與精子數量息息相關，腹部脂肪過多會干擾荷爾蒙釋放，影響精子產生以及發育。

●避免高溫環境：桑拿、熱水浴缸或熱水浴，會增加睪丸的溫度，降低精子數量。不過先別太擔心，只要不是長時間暴露在高溫中，並不會造成永久傷害，休息後都還是能恢復。

●健康飲食習慣：少吃點加工肉類、多食用新鮮水果、蔬菜等，讓身體攝取優質的營養，不要增加身體負擔。富含Omega-3脂肪酸的魚類，像是鮭魚和鮪魚，也對提高精子品質也有幫助。

●穿寬鬆的內衣褲：穿著平角短褲比起緊身內褲更好，寬鬆的內褲可以降低陰囊的溫度，避免溫度對精子的負面影響。選擇舒適、透氣的內褲，讓精子保持最佳狀態。

高銘鴻建議，有受孕需求的朋友，如果擔心精子狀況不佳，先從上面幾點下手，再配合專業的檢查，也能期待精子頭好壯壯，努力向前衝。

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