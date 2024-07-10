健康網》抗老美白就靠「黑」！ 中醫：它助腸道運作又排毒

中醫師提到，黑芝麻能保持皮膚柔嫩外，也能幫助腸道運作，排除毒素避免皮膚粗糙。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要擁有美麗凍齡美肌，除了防曬工作勤勞，吃對食物更重要！澄觀中醫診所副院長張文馨在臉書「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文整理5類黑色食物，包括：黑木耳、莓果類、海參、海帶，以及黑芝麻，幫你打造抗老美肌！其中黑芝麻除了能讓皮膚柔嫩外，也能幫助腸道運作，排除毒素避免皮膚粗糙，不過屬油脂類，應適量食用。

●黑木耳：黑木耳營養豐富，物美價廉，富含蛋白質、膠質、鐵、鈣、胡蘿蔔素、維生素B1和B2，尤以鐵含量最高，是菠菜的30倍、芹菜的6倍、豬肝的4.3倍，脂肪含量不高，可滋陰養血活血，是最經濟實惠的養顏美容食品，尤其適合膽固醇過高或減重者，健康無負擔。

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●莓果類：莓果類富含花青素及多酚，是抗氧化美白不可或缺的元素，如草莓、藍莓、覆盆子、桑椹、黑醋栗、蔓越莓等，建議透過新鮮的果肉攝取，而非選擇市售可能含添加物的果汁。

●海參：海參被稱之為「大海之珍」，可養顏美容、延緩老化、補充體力，以及改善排便狀況。

●海帶、紫菜：海帶、紫菜等藻類含有豐富的碘、鐵及維生素B12，是養血潤肌的重要營養素。

●黑芝麻：常吃黑芝麻，保持皮膚柔嫩、細緻和光滑外，也能幫助腸道運作，排除毒素避免皮膚粗糙。不過，也提醒，黑芝麻屬油脂類，每日應適量食用。

張文馨補充，若怕臉上容易出現黑斑，看起來顯老，平常也要避免吃芹菜、韭菜、九層塔、香菜等感光食物。

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