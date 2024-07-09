健康網》蛋蛋不對稱出代誌？ 醫解答超過「這數字」要小心

醫師表示，蛋蛋不完全對稱是很正常的，不用過度擔心，但若是高低差超過2公分時，建議就醫；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師我的兩邊蛋蛋一高一低，一大一小，這是正常的嗎？」維尚泌尿科診所院長白彝維解答，蛋蛋不完全對稱是很正常的，不用過度擔心，但若是高低差超過2公分時，建議就醫諮詢專業醫師。

白彝維在粉絲專頁「維尚泌尿科診所」引述1項發表在《Journal of Anatomy》的文獻提到，各年齡層統計中，男性右側蛋蛋體積和重量都贏過左側蛋蛋，且因蛋蛋夾在大腿內側中間，難免會推擠、擠壓到合適的空間，所以統計結果發現「和慣用手同側的蛋蛋，位置會變得比較高」，一般來說差距在2公分內都算正常。

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至於多數男性最在乎的長度、大小，認為越長、越大，性能力就能越強？白彝維強調，外型不是重點，重點在於功能正常，只要能正常產生精子、分泌男性荷爾蒙，且健康沒有疾病，就是好蛋！

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