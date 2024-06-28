健康網》不只B、C肝炎 5種病毒肝炎預防一次看

食藥署表示，A型及E型肝炎病毒通過糞口傳染，B型、C型、D型肝炎病毒則是通過血液傳染；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肝臟是身體沉默的守護者，而病毒性肝炎是由病毒感染引起的肝臟疾病，食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」指出，病毒性肝炎主要分為糞口途徑（A肝和E肝病毒）和血液和體液（B、C和D肝病毒）。A型與E型肝炎雖然不會演變成慢性肝炎，但可能會引發猛爆性肝炎，而B型與C型肝炎進展過程包括慢性肝炎、肝硬化及肝癌。

●預防A型及E型肝炎：這兩種肝炎病毒通過糞口傳染，因此需要養成良好的個人衛生習慣，如飯前便後用肥皂洗手，並注意飲食及餐具的清潔。也可以接種A型肝炎疫苗來提高免疫力。

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●預防B型、C型、D型肝炎：這3種肝炎病毒通過血液傳染，應避免共用針頭、針筒、牙刷、刮鬍刀，注意紋身、穿耳洞的器材消毒，並避免不安全的性行為。目前B型肝炎疫苗已在新生兒中常規接種。

食藥署指出，目前B型肝炎疫苗已在新生兒中常規接種。（資料照）

食藥署提到，A型與E型肝炎雖然不會演變成慢性肝炎，但可能會引發猛爆性肝炎。B肝與C肝患者平時可能沒有明顯的不適，但隨著病毒不斷複製，肝臟的炎症也會越來越嚴重。如果已知帶原或感染，應該盡早接受治療，並依醫師建議進行追蹤檢查。

食藥署說，目前B型肝炎可以使用抗病毒藥物進行長期控制，而C型肝炎已有藥物可以根治。早期治療可以減少肝硬化或肝癌的風險。並提醒，若為慢性肝炎患者，應按時服藥，定期就診追蹤，平時也應減少酒精攝取，照顧好肝臟。

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