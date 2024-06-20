情牽1世紀 英國愛丁堡馬雅各醫生故鄉看見台南市徽

〔記者洪瑞琴／台南報導〕馬雅各醫生（Dr. James Laidlaw Maxwell）對台灣現代化醫療貢獻良多，創立台灣首間現代化西式醫院新樓醫院，台南市政府近日在其出生地英國愛丁堡掛上紀念碑牌。這塊碑牌同時陳列台南市徽、愛丁堡市徽及新樓醫院院徽，象徵著台南跟愛丁堡因馬雅各醫生串起世紀情誼。

台南市長黃偉哲表示，台南曾在2021年馬雅各醫生逝世百週年時盛大舉辦紀念活動，而今年能夠在「台南400」、新樓醫院160年以及愛丁堡邁入900年時，在馬雅各醫生出生地懸掛紀念碑牌，不僅是藉此感念馬雅各醫生的奉獻，更是台南跟愛丁堡從19世紀以來交流歷史的見證。

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馬雅各醫生紀念碑牌懸掛於英國愛丁堡卡農門200號附近的西蒙勞瑞之家。（台南市府提供）

台灣基督長老教會、新樓醫院、愛丁堡大學、愛丁堡市議會、愛丁堡市政府、蘇格蘭台灣協會以及駐英國台北代表處愛丁堡辦事處等諸多單位協力下，讓紀念碑牌順利鑄造並懸掛在愛丁堡市區要道上，供來往行人和遊客紀念。

新樓醫院石連城牧師、馬雅各醫生第4代外曾孫女Hilarie Burnett夫婦、前蘇格蘭長老教會亞洲區幹事Sandy Snodden夫婦、前蘇格蘭台灣協會會長陳韻如前往立碑處見證，內心充滿感動與崇敬。

馬雅各醫生為英國長老教會第1個派遣到台灣的醫療宣教士。在紀念碑牌上刻有馬雅各醫生對台灣與台南醫療的貢獻，掃描QR-Code可直接連結至他生平介紹網頁。紀念碑牌懸掛於其出生地愛丁堡卡農門（Canongate）200號附近的西蒙勞瑞之家（Simon Laurie House），現屬於愛丁堡大學所有。

新樓醫院石連城牧師（中）、馬雅各醫生第4代外曾孫女Hilarie Burnett夫婦（左2及右2）、前蘇格蘭台灣協會會長陳韻如（左1）於紀念牌合影。（台南市府提供）

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