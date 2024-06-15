健康網》夏天當心「熱感冒」！ 醫教這4招預防

醫師建議，在室內濕度超過70%時，應啟動除濕機；示意圖。（圖取自photoAC）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱夏季卻感冒「酷酷嗽」，輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書粉專「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，很多人在冷氣房待久，容易有喉嚨痛、發熱、痰黏稠這類的症狀，即俗稱的熱感冒。預防上建議開除濕機、電扇對牆壁吹、不頻繁進出冷氣房、多喝水。

●開除濕機：台灣的夏天又悶又熱，高濕度環境對身體的影響主要體現在呼吸系統，例如慢性鼻過敏、長期咳嗽和氣喘等症狀。此外，濕度高還可能影響關節和肌肉，加重身體的痠痛感和關節活動不靈活的問題。

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如果常覺得頭昏、汗不易流、身體總有黏膩感，就要留意周遭環境是否過於潮濕。建議在室內濕度超過70%時，啟動除濕機；特別在天氣悶熱時，搭配電扇使用可以使室內環境更加乾爽舒適。

●電扇對牆吹：建議注意電扇的使用方式，在睡覺的時候，直接將電扇對著身體吹，可能就會導致感冒。因此建議將電扇放置在身體較遠的位置，開啟擺頭功能或調大風量，直接將風向對向牆壁，也可以有通風的效果。

●不要頻繁進出冷氣房：一般來說，冷氣房的溫度與室外溫度差最好不要超過攝氏4度。但有時候外面的溫度非常高，高到30幾度，建議將室內冷氣調至27至28度。然後在進入室內前，最好先在沒有冷氣的房間待一段時間適應，再進入冷氣房。此外，也建議不要頻繁進出冷氣房，以免皮膚無法快速調整適應不同溫度差異，進而引發熱感冒的問題。

●多喝水：充足的水分有助於促進消化吸收、轉化食物為能量，同時增強免疫力並幫助排除毒素。即使在冷氣房中不容易流汗，仍應定時喝水，確保體內水分充足，促進毒素通過尿液排出體外。

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