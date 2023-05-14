孩子長不高？ 醫：除了內分泌 還要小心腎臟病

醫師指出，不只是遺傳、吃不夠營養、腸胃功能弱或生長激素不足會導致長不高，慢性腎病也可能讓孩子長不高；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者王錦義／花蓮報導〕「長不高！怎麼辦？」許多父母對於孩子的身高非常重視，從小就處處為孩子考量與把關，花蓮慈濟醫院兒部兒童腎臟科主任陳明群和主治醫師周威志，分享孩子們究竟為什麼會長不高？除了內分泌影響，竟然也可能和腎臟有關！

兒童腎臟科主任陳明群說，不只是遺傳、吃不夠營養、腸胃功能弱或生長激素不足會導致長不高，慢性腎病也可能讓孩子長不高！腎臟的功能除了大家熟知的清除體內廢物、排泄藥物、維持水分穩定、調節體液酸鹼及電解質平衡等等，還有分泌荷爾蒙，包括能刺激紅血球的製造的「紅血球生成素」、維持體內鈣磷平衡及骨骼健全的「活化的維他命D3」、調控血壓的「腎素」及「血管張力素」。

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陳明群說，因此當孩子罹患腎臟病，發生活性維他命D合成減少，或代謝性酸中毒和電解質異常、貧血等問題，都會影響身高的成長。「泡、水、高、貧、倦」為慢性腎臟病五大症狀，就是泡泡尿、水腫、高血壓、貧血和倦怠，當孩子出現這五個症狀，家長須當心，這可能就是腎臟生病的警訊。陳明群建議，勿隨意在奶粉中添加太多營養品，以免增加腎負擔，少吃高鹽、高油脂之食物和零食，並日常注意男女童局部清潔，減少便秘以預防泌尿道感染。

影響兒童成長先天條件的最重要因素為家族遺傳，即父母身高遺傳，後天生長因素則包括荷爾蒙、營養、身心理健康或藥物使用等等；當醫師在為孩童進行生長評估時，除了確認遺傳身高和營養評估，常見的方式是照X光測骨齡。醫師周威志指出，剛出生的嬰兒發育速度最快，之後直到學齡前會慢慢趨緩，每年平均長高約4公分以上，這是為了累積青春期快速發育的能量，因等待成長能量爆發而有的正常現象。

醫師周威志說，若孩子每年身高成長小於4公分，即半年小於2公分，或第二性徵的延遲或提前發育，就要開始注意是否有生長問題；以第二性徵為例，男孩早於9歲、晚於14歲發育，女孩早於8歲、晚於13歲發育，都是相對異常的現象，建議帶孩子到醫院做進一步的檢測，排除是否為荷爾蒙或疾病影響；其中男生的性早熟尤其要注意，檢查是否為腦部或睪丸的腫瘤造成。

此外，缺乏生長激素也會導致孩子長不高，使孩子生長速度緩慢、骨齡落後；若未治療生長激素缺乏的問題，除了造成青春期延遲或身材矮小，成人後可能會出現血脂異常、骨密度低、容易焦慮或抑鬱、記憶力減退等問題。平時的睡眠、運動、飲食都會直接影響生長激素，周威志特別強調，由於生長激素是在夜間分泌，「只睡飽是沒有用的，要在正確的時間睡覺才可以！」而保持運動習慣刺激生長板，少吃甜食、油炸物等可能抑制生長激素分泌、甚至導致性早熟的食物，也是相當重要的觀念。

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