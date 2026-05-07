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168斷食沒瘦反更累？營養師：當心甲狀腺失衡拖慢代謝
記者羅碧／台北報導
不少人為了控制體重，會嘗試168斷食、低熱量飲食等方式減肥，但若長期熱量攝取不足，可能不只瘦不下來，還會讓人愈來愈疲倦。
聯青診所營養師劉潔澐提醒，當身體長時間處於熱量不足狀態時，可能啟動類似「省電模式」的節約機制，使新陳代謝變慢，甚至影響甲狀腺素正常生成，導致整天沒精神、怕冷、體力下降等問題。
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長期低熱量 身體啟動「省電模式」
劉潔澐表示，現代人生活忙碌、工作壓力大，許多人長期感到疲倦，常以為只是過勞或睡不飽，但其實也可能與甲狀腺功能失衡有關。
甲狀腺是人體重要的內分泌器官，與代謝、能量調節息息相關，一旦功能受到影響，身體運作速度也可能跟著「慢下來」。
她指出，當身體長期處於「吃不夠」狀態時，會進入類饑荒的保護模式，藉由降低代謝率來節省能量，也可能抑制甲狀腺素生成。
外食族若長期飲食單一，也可能因營養攝取不均衡，影響甲狀腺正常運作。若再加上長期高壓、抽菸、飲酒、接觸塑化劑等環境毒素，或重金屬暴露、大型魚類汞攝取過量，以及腸道菌叢失衡等因素，都可能干擾甲狀腺素生成。
她表示，許多人提到甲狀腺保健，只想到補充碘，但事實上，甲狀腺素生成還需要多種營養素參與，包括鋅、鐵、硒，以及維生素A、C、D、E與維生素B群等，日常飲食仍應注重均衡與多樣性。像牡蠣、貝類、紅肉、雞蛋、鮭魚、奇異果與全穀類等食物，都是相關營養素的重要來源。
劉潔澐提醒，現代人偏好清淡飲食，也可能導致碘攝取不足；碘攝取不足或過量，都可能影響甲狀腺功能，若長期出現疲倦、精神差、代謝變慢等情況，建議可透過甲狀腺超音波與甲狀腺功能檢查，及早掌握身體狀況。
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