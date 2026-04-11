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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

備孕女經痛月月血崩 微波消融術「保宮、助孕」新選擇

2026/04/11 05:30

▲吳秉忠醫師模擬治療狀況。（照片提供／吳秉忠）

▲吳秉忠醫師模擬治療狀況。（照片提供／吳秉忠）

文／吳秉忠

1名38歲女性長年飽受經痛之苦，每次月經來就必須服用大量止痛藥，從本來吃一天就好，變成要吃4到5天，更嚴重的是，月經沒來也持續腹痛。她曾經口服荷爾蒙，因副作用而停止服藥。因她有懷孕計畫必須保留子宮，只能忍受經痛與經期血崩困擾。

患者就醫時，經超音波檢查發現，她罹患子宮肌腺症。這是內膜異位的種類之一，患者的子宮內膜組織過度生長，侵入子宮肌肉層而導致子宮變形，進而誘發經痛與經血爆量。保守的藥物治療有其限制，因此建議安排超微創微波消融治療，

這是在腹腔鏡導引特殊微波針具，在肌腺症處進行組織加熱。微波針具插入造成疼痛的病灶區域後，其末端會進行能量釋放加熱，使組織蛋白質變性，逐漸被去活化、消融為液體，最終被身體慢慢吸收，患者的症狀也會緩解，手術為自費。

手術時間約2小時，手術隔天就能出院返家，成功保留子宮及日後備孕計畫，術後月經經痛大幅緩解，不再需要靠止痛藥度日，告別經痛人生。

傷口僅1.5公分 完整保留子宮

子宮內膜異位症常見初始症狀為經痛，常常與青少女的原發性經痛症狀混淆，常因此影響學業工作、心情憂鬱、生活品質下降。目前醫界發現這種疾病與遺傳或本身體質可能有關，但沒有絕對有效的預防方法，建議民眾定期健檢，及早發現。

過去肌腺症或子宮肌瘤患者，往往必須切除子宮，以緩解症狀。熱銷融為近年婦產科的新式治療，提供患者超微創的方式。術後患者腹部僅有2個1.5公分微型傷口，子宮表面也僅有針孔痕跡，不須切開肌肉層、完整保留子宮，能緩解經痛等症狀，且手術恢復期短，患者能快速回到工作崗位。

適用良性子宮肌瘤或肌腺症

超微創微波消融手術適用於良性子宮肌瘤或肌腺症，可採取保留子宮的治療方式，但癌症患者則不適用。

至於子宮肌腺症是否需要治療？關鍵在症狀嚴重度：即使病灶小，但疼痛、出血明顯，也建議介入；反之，病灶大卻無症狀者，多以追蹤觀察即可。

對於有備孕需求的患者能保留受孕能力，提供想要保留子宮的患者新的選擇。此治療必須經由醫師與患者審慎評估。

（作者為中醫大新竹附醫婦產科醫師）

▲術前術後。（照片提供／吳秉忠）

▲術前術後。（照片提供／吳秉忠）

▲吳秉忠醫師說明患者的子宮狀況。（照片提供／吳秉忠）

▲吳秉忠醫師說明患者的子宮狀況。（照片提供／吳秉忠）

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