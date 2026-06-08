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健康 > 心理精神

一定要睡滿8小時？ 哈佛教授：太焦慮反而更容易失眠

2026/06/08 12:04

不少人擔心自己睡不到8小時而感到焦慮。專家指出，過度執著睡眠時間，反而可能影響睡眠品質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

不少人擔心自己睡不到8小時而感到焦慮。專家指出，過度執著睡眠時間，反而可能影響睡眠品質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每天一定要睡滿8小時已成普遍認知，但但哈佛大學人類演化生物學教授李伯曼（Daniel E. Lieberman）指出，最新研究顯示成人最佳睡眠約在7小時左右。他提醒，與其執著於固定數字，更應防範因擔心睡眠品質產生的過度焦慮，以免陷入越想睡、越睡不好的惡性循環。

根據《華盛頓郵報》刊登的專文，近期發表於《自然》（Nature）期刊的跨國研究指出，分析數十萬人的睡眠數據後發現，成人睡眠時間若落在約6小時24分至7小時48分，身體狀況相對較佳；過少或過多都與器官老化速度較快，以及心血管疾病、憂鬱症等風險增加存在關聯。不過，李伯曼強調，這項分析僅呈現統計相關性，而非直接因果關係。

過度執著追蹤數據反易引發完美睡眠焦慮症

過度擔心睡眠品質，可能與失眠風險上升存在關聯。李伯曼指出，近年各式睡眠手環、智慧戒指等科技產品快速發展，卻也可能引發「完美睡眠焦慮症」（Orthosomnia，又稱睡眠數據焦慮症）。此焦慮感會刺激人體分泌皮質醇（cortisol）等壓力荷爾蒙、提高大腦警覺性，導致越想睡好越睡不好的惡性循環。目前多數睡眠追蹤與白噪音等裝置，仍缺乏充分的臨床科學證據。

規律運動與建立固定作息助改善品質　若懷疑呼吸中止應尋求醫療協助

歷史研究也顯示，人類睡眠方式並非一成不變，過去人們可能在戶外群體睡眠，也可能半夜自然醒來。報導指出，雖然臨床醫學指南並未因此改變，但對於擔心睡不好的民眾，規律運動與建立固定作息，仍是比執著於完美睡眠數字更具健康價值的日常指引；若懷疑有睡眠呼吸中止等病症，則應尋求專業診斷。

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