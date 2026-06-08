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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》夏天登山後喝熱湯反舒適 中醫談原理

2026/06/08 08:19

益樟中醫診所院長簡意軒表示，人參厲害的地方在於，它不只是補氣，也有補陰益陽、雙向調節的特色。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

益樟中醫診所院長簡意軒表示，人參厲害的地方在於，它不只是補氣，也有補陰益陽、雙向調節的特色。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕益樟中醫診所院長簡意軒在臉書粉專「簡意軒 中醫師」表示，很多人會以為中暑就是「太熱、要降溫」，但在中醫來看，中暑常常不只是熱的問題，還伴隨著流汗過多，氣與津液一起耗損。這時候，「人參」其實就是很常被用在中暑調理裡的一味重要藥材。

像大家常聽到的「生脈飲」，組成就是：人參、麥門冬、五味子。它的概念不是單純「補」，而是幫助身體在大量流汗後，把消耗掉的氣、津液與能量慢慢補回來。

舉例說明：爬山的時候，天氣很熱、汗流浹背，理論上應該不會想喝熱的東西。但很多人爬大坑步道時，經過魚丸湯店，還是會停下來喝一碗熱湯。奇怪的是，明明身體很熱，熱湯喝下去反而覺得舒服。

為什麼？因為流汗不只是流掉水分，在中醫來看，也會讓「氣」跟著耗散。熱湯補充了津液，熱熱的溫度也補充了身體的能量感，讓人覺得比較恢復、比較有力。

這個概念，就很像人參的作用。人參厲害的地方在於，它不只是補氣，也有補陰益陽、雙向調節的特色。補陰，可以理解成補充身體消耗掉的津液與材料，像是幫身體補燃料、補水分。益陽，就是大家比較熟悉的補氣，像是幫身體重新點火，恢復動力與精神。所以當一個人中暑後，又熱、又累、又虛、又口乾，人參才會常常出現在相關處方裡。

從中醫歸經來看，人參與幾個重要臟腑都有關：

入心經：養心安神，幫助心慌、心悸、睡不好。入肺經：補益肺氣，幫助氣短、咳喘、容易喘。入脾經：健脾益氣，幫助食慾差、腹瀉、消化吸收不良。

入腎經：補益元氣，幫助虛喘、腰痠、疲倦無力。

現代研究也發現，人參中的主要活性成分，如人參皂苷與多醣體，和調節免疫、抗疲勞、促進代謝與專注力維持等作用有關。

不過，人參不是每一種都一樣。

常見可分成：

紅參：性溫偏熱，補氣力道較強。比較適合偏虛寒、手腳冰冷、沒有明顯火氣的人。如果本身燥熱、口乾舌燥、火氣大，就不一定適合。

白參：性質較平和，補氣力道比較溫和，也有生津潤肺的特色。適合想要溫和調理的人。

西洋參：也就是花旗參、粉光參。性偏涼，補氣養陰，較適合虛火、口乾舌燥、容易燥熱的人。

所以不是「人參越補越好」，而是要看體質、看狀態、看當下適不適合。

最後提醒大家：

人參雖然是好藥，但仍然有「當用」與「不當用」。例如感冒期間、孕婦、哺乳中、自體免疫相關問題、出血性疾病，或正在服用特殊藥物的人，都不建議自行亂補。

尤其是紅參、高麗參這類補氣力道強、性質偏溫熱的種類，若體質不合，反而可能越補越燥、越補越不舒服。中暑後如果出現大量流汗、頭暈疲倦、口乾心悸、胸悶、噁心，建議還是讓中醫師依照體質判斷，再決定是否適合使用人參、生脈飲或其他處方。「補對，才是適合你的人參。」

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