健康網》鍋燒意麵健康吃 營養師建議3招

鍋燒意麵料多美味，然對健康影響不容小覷。圖為高雄市活動開賣的原味鍋燒意麵。（資料照、高雄市觀光局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人愛吃熱騰騰的鍋燒意麵，即使天氣變熱了也要吃。然營養師劉學民在臉書粉專「營養師Couple食記」說明，鍋燒意麵通常有3種狀況：蔬菜少、湯頭較油且鹹、加工食品較多。根據上述狀況，我們建議家長的具體做法。

蔬菜少：增加燙青菜，補充膳食纖維

若時間狀態允許的話，可多煮個水、川燙蔬菜增加纖維。劉學民提醒，記得先接水、煮水，等待水滾的同時洗菜備料，我們會準備前處理步驟少的食材：冷凍蔬菜、玉米筍、秋葵、菇類。把秋葵和冷凍甜豆燙一下就好，若不好開火也能多點份燙青菜，或是挑有加菜選項的店家。

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湯頭較油、較鹹：不加沙茶，加熱開水

劉學民表示，鍋燒湯頭會油，是因為意麵麵體是油炸，再加上沙茶的油。給孩子吃可選擇不加沙茶，改為烏龍麵，也能降低油的攝取。成人若是偶爾吃，注意吃的頻率，倒是不用太憂慮。太鹹就再加熱開水稀釋。

認為，外面的湯麵湯頭鹹度，自己需要加入2-4倍的水，「真的很鹹呀！」避免養成孩子重口味的習慣，所以還是建議加開水稀釋。成人也是非常建議這個做法。

加工食品較多：火鍋料最多挑2個

有些鍋燒真的滿滿的火鍋料：小熱狗、魚板、蟹肉棒、丸子、天婦羅、燕餃等超多種。我們可以選擇是否入口。

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