膝蓋退化影響日常 中醫調理助減痛、改善行動力

隨著年齡增長，膝關節軟骨逐漸磨損，加上滑液分泌減少，容易導致關節間摩擦增加，進而出現疼痛、僵硬與活動受限等問題；圖為情照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕膝蓋退化不僅帶來疼痛，更會影響行走、上下樓梯等日常生活。睿鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞指出，退化性膝關節炎是常見慢性疾病，除中老年族群外，近年也有年輕化趨勢，若能早期介入治療並配合生活調整，多數能延緩退化進程，甚至避免手術。

1名65歲女性長期受膝蓋疼痛困擾，上下樓梯困難，甚至需依賴枴杖行走，經西醫診斷為退化性關節炎，服用止痛藥效果不佳，轉至中醫治療。莊可鈞診斷為肝腎虧虛合併寒濕阻絡，採中藥調理搭配針灸與艾灸治療，約3個月後，疼痛明顯改善，行走能力提升，已能自行外出購物與活動。

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莊可鈞表示，膝關節是人體承重最大的關節之一，隨年齡增長，軟骨逐漸磨損，加上滑液分泌減少，容易造成關節摩擦增加，進而出現疼痛、僵硬與活動受限。除自然老化外，肥胖、運動傷害、姿勢不良、長期蹲跪或頻繁上下樓梯，也都是重要危險因子。

從中醫觀點來看，膝蓋退化多屬「痹症」範疇，與風、寒、濕等外邪入侵有關，加上肝腎虧虛、氣血不足，使筋骨失養，進一步導致關節疼痛與退化。臨床上會依患者體質與症狀分型治療，常見包括寒濕阻絡型、濕熱下注型、肝腎虧虛型及氣血瘀滯型。

莊可鈞說，寒濕阻絡型常見膝蓋遇冷加重、疼痛固定且沉重，伴隨關節僵硬，治療以溫經散寒、祛濕止痛為主；濕熱下注型則可能出現關節紅腫熱痛，甚至伴隨腫脹與發熱感，治療以清熱利濕為主；肝腎虧虛型多見於年長者，常有膝蓋痠軟無力、活動後加重，需補肝腎、強筋骨；氣血瘀滯型則常見於曾有外傷史者，疼痛固定刺痛，需活血化瘀、通絡止痛。

治療方式上，中醫主要以內服中藥調理體質為主，常用藥方包括獨活寄生湯、補腎壯骨湯等，並可使用杜仲、補骨脂、續斷等補肝腎中藥，改善關節疼痛並延緩退化。另可搭配針灸刺激穴位，促進局部血液循環與氣血流通，常用穴位如膝眼、足三里、陽陵泉等；對寒濕型患者，艾灸則可溫通經絡、驅寒止痛。

莊可鈞提醒，日常保養也很重要，包括控制體重、減少膝關節負擔；選擇游泳、騎腳踏車、太極拳等低衝擊運動；避免長時間蹲跪、爬樓梯或搬重物；寒冷天氣注意膝關節保暖；飲食上可適度攝取黑芝麻、山藥、枸杞等食物，作為日常調養。

對於中重度膝關節退化患者，部分仍可能需要合併西醫治療，如止痛藥、玻尿酸注射，甚至手術。莊可鈞表示，中醫可於術前或術後，作為輔助調理，協助減輕疼痛、促進恢復並提升生活品質；一旦出現膝關節疼痛、僵硬或活動受限，應及早就醫診斷，切勿自行長期服用止痛藥或忽視問題。

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