健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

美研究：於分子層面將腫瘤可視化如「癌症手電筒」

2026/01/15 11:12

美國研究人員開發出「癌症手電筒」，即​​1種在分子層面上將腫瘤可視化的方法。圖為針對癌性腫瘤的掃描。（法新社）

美國研究人員開發出「癌症手電筒」，即​​1種在分子層面上將腫瘤可視化的方法。圖為針對癌性腫瘤的掃描。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕為了更理解哪些患者可能對標靶癌症療法有效，美國研究人員開發出「癌症手電筒」（cancer flashlight），即​​1種在分子層面上將腫瘤可視化的方法。此研究發表在《分子影像與生物學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國密蘇里大學醫學院生物化學副教授愛德華茲（Barry Edwards）與研究團隊設計出1種非常小的抗體。該抗體能夠識別常見於癌性腫瘤中的EphA2蛋白並與其結合，接著在連接1個放射性標記，使其能在正子斷層掃描（PET）中被偵測到。

研究團隊針對小鼠的實驗顯示，這種癌症檢測「手電筒」在含有EphA2的腫瘤中產生強烈信號。研究結果表明，這種標記抗體不僅可以用於定位癌症，還可以幫助確定哪些患者最有可能從專門靶向EphA2陽性腫瘤細胞且不損傷健康組織的新療法中獲益。

目前醫生主要依靠活檢和核磁共振成像來評估癌症患者的腫瘤，但這些技術具有侵入性，且提供的癌細胞內特定蛋白質資訊有限。愛德華茲表示，此研究中的新標靶方法是非侵入性的，且影像檢查結果可以在幾小時內得出，對需要長途跋涉前來就醫的患者來說意義重大。

愛德華茲指出，簡化流程能讓患者和臨床醫生都能更輕鬆快捷地完成治療，證明精準醫療是一種雙贏的模式。

愛德華茲強調，這項開發出的新流程既節省時間和金錢，還推進了精準醫療的發展。它補充，希望在7年內將這項創新從臨床前模型推進到人體臨床實驗，以提供患者更好的治療方法。

