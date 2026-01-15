自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

基隆市公費肺炎鏈球菌疫苗 65歲以上長者今起接種

2026/01/15 11:23

基隆市衛生局呼籲符合公費資格者接種肺炎鏈球菌疫苗。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

基隆市衛生局呼籲符合公費資格者接種肺炎鏈球菌疫苗。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市衛生局為提升長者及高風險族群對肺炎鏈球菌感染的防護力，自今天（15日）起，配合中央升級公費肺炎鏈球菌疫苗接種政策，於本市各合約醫療院所及各區衛生所同步提供符合資格的65歲以上長者（原住民55歲以上），以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群，只需接種1劑20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），即可獲得完整保護力，取代過去需分別接種13價（PCV13）及23價（PPV23）共2劑疫苗的方式，讓接種流程更簡便，提升長者接種完成率。相關資訊，請至基隆市衛生局網站查詢。

衛生局指出，肺炎鏈球菌常潛伏於人體鼻腔，可透過咳嗽、打噴嚏、密切接觸或接觸遭污染物品而傳播。65歲以上長者、慢性病患者及免疫力較低者，一旦感染，易引發肺炎、敗血症或腦膜炎等嚴重併發症，接種疫苗可有效預防重症。

本次公費接種對象包含：65歲以上長者（原住民55歲以上），以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群。依個人過往接種史不同，接種原則如下，從未接種肺炎鏈球菌疫苗者，可直接接種1劑PCV20。曾接種PPV23且間隔滿1年以上者，可接種1劑PCV20。19至64歲IPD高風險對象，於65歲前已接種PCV13或PCV15及PPV23者，年滿65歲（含）且與前次接種間隔滿5年者，可接種1劑PCV20。

基隆市衛生局長張賢政呼籲，民眾除接種疫苗外，平時亦應保持室內空氣流通，避免前往人多擁擠或通風不良場所；如出現呼吸道感染症狀，應配戴口罩、勤洗手、在家休息並儘速就醫。如有相關疑問，請洽基市防疫專線（02）2427-6154。

基隆市衛生局1月15日起，提供公費肺炎鏈球菌疫苗接種。（圖為基隆市政府衛生局提供）

基隆市衛生局1月15日起，提供公費肺炎鏈球菌疫苗接種。（圖為基隆市政府衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中