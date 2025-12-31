自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

高市衛生局公布9醫院22衛生所 提供藥品回收服務

2025/12/31 11:12

高市衛生局提醒民眾藥品回收的重要性。（高市衛生局提供）

高市衛生局提醒民眾藥品回收的重要性。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局為避免用藥風險及環境污染，全面推廣廢棄藥正確處理及回收，今（31）日公佈9所市立醫院、22間衛生所提供回收服務，民眾切勿自行丟棄或沖入下水道。

衛生局表示，過期、有保存疑慮的廢棄藥品可分為特殊及一般兩大類，其中特殊藥品（如針劑、抗生素、荷爾蒙藥、管制藥品等）因具較高毒性或可能影響環境，須送回原開立的醫療院所，由院所依醫療廢棄物相關規定處理。

至於一般家用藥品則依「廢棄藥品6口訣」處理，包括「倒」將藥水倒進夾鏈袋；「沖」沖洗藥罐，沖洗水也倒進袋中；「集」集中廢棄藥丸；「混」加入咖啡渣、泡過的茶葉或擦手紙；「封」密封夾鏈袋，與一般垃圾一起丟棄；「回」藥罐拿去回收。

目前高雄市9家市立醫院包括市立民生、聯合、凱旋、中醫、大同、小港、旗津、鳳山及岡山等，以及大寮區、林園區、旗山區、美濃區、橋頭區及路竹區等22區提供醫療服務的衛生所，提供廢棄藥品回收服務，民眾可將過期、變質或已停止使用的藥品，交由院所協助回收處理，避免隨意丟棄造成風險。

衛生局指出，為避免藥品浪費並降低用藥風險，衛生局提醒民眾用藥應確實遵循醫師或藥師指示，按時按量正確服用，切勿囤積藥品。

此外，藥品外包裝或鋁箔膜上所標示的有效期限，是指在未開封且依標示條件妥善保存下的使用期限，逾期即不宜再使用，若藥品已拆封，其效期通常會縮短，如裸錠或磨粉藥品，建議於一週內未使用完畢即應丟棄，外用藥膏則於開封超過半年後，建議不再使用。

為避免廢棄藥品遭誤用或不當棄置，造成用藥風險及環境汙染，高雄市政府衛生局持續推動廢棄物藥品正確處理與回收措施，呼籲市民依照廢棄藥品「倒沖集混封口」6口訣處理，善用本市9家市立醫院及22家提供醫療服務的衛生所。

高市衛生局公布9醫院22衛生所提供藥品回收服務。（高市衛生局提供）

高市衛生局公布9醫院22衛生所提供藥品回收服務。（高市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中