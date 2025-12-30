自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》全國65歲以上「孤獨養老」竟高達26％ 醫曝防孤獨死關鍵

2025/12/30 18:42

全國65歲以上高齡長者已逾457萬人，其中超過118萬人屬1人戶，現況處於「孤獨養老」，占全國高齡者比重近26%，孤獨老的問題已浮上檯面；圖為情境照。（圖取自freepik）

全國65歲以上高齡長者已逾457萬人，其中超過118萬人屬1人戶，現況處於「孤獨養老」，占全國高齡者比重近26%，孤獨老的問題已浮上檯面；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕66歲資深藝人曹西平驚傳離世，過去他長住泰國，曾在家暈倒3天沒人知道，曾大嘆擔心孤獨死。楊聰才診所院長楊聰財表示，一般人面對老化，重心不再是「對抗時間」，而是學會與時間合作，不妨從心態、生活節奏與自我價值感等方面提升，為年長者注入力量。

曹西平昔日曾擔心自己會孤獨死，引來社會大眾對此議題的關心。截至6月底，全國65歲以上高齡長者已逾457萬人，其中超過118萬人屬於1人戶，也就是現況處於「孤獨養老」，占全國高齡者比重近26%，而全台每3.84人高齡者就有1人是孤獨老。

事實上，楊聰財表示，當前台灣社會中，「孤獨死」（亦稱「孤立死」）已不再是零星個案，而是一種逐漸浮上檯面的結構性社會現象。它不是單一悲劇，而是人口結構、家庭型態、社會支持系統與心理文化長期交織後的結果。 

許多長者心理壓力，並非來自疾病，而是來自「我是不是沒用了」、「我是不是在拖累別人」這類內在對話，因此漸漸與社會群體產生了疏離。楊聰財說明，面對老化，其實不是「對抗時間」，而是學會與時間合作。臨床上許多醫師與高齡醫學、身心醫學專家都一致認為：能夠正向迎接老化的長者，往往不是因為身體毫無病痛，而是懂得調整心態、生活節奏與自我價值感。

「老化不是只代表失去，而是角色與功能的轉變。」楊聰財還建議長者，刻意練習一個觀念轉換：「我不是做不到，而是用不同方式在生活。」維持規律生活節奏，是大腦與情緒最重要的安全感來源，他建議，長者每天保持3個「穩定錨點」：

●固定起床與就寢時間

即使退休，也不要每天睡到不同時間，生理時鐘穩定，有助於情緒穩定與免疫功。能

●固定用餐時間與簡單飲食節奏

不追求複雜，而是規律、清淡、足量蛋白質。

●每天一定要有「走出家門」的理由

哪怕只是散步、買菜、去公園坐一會兒。

同時，他接著說明，長者也可以從生活中讓自己有一個任務，例如，幫忙照顧孫子，或是在社區、教會、里民活動中擔任小角色，又或是把自己擅長的事教給別人，像是煮菜、修東西、種花等。在生活中找固定對象談心（朋友、家人、心理師、醫師），也可以透過寫日記、宗教、靜坐等整理情緒。若長期失眠、食慾差、情緒低落超過兩週，務必就醫。

楊聰財總結，長者不需要完美，更不必健康如年輕人，也不必時時有滿滿的正能量。只要每天願意為自己做一件小小的照顧與調整，就是以最有力量的方式，迎接老化的來臨。

