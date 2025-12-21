限制級
健康網》睡不好不是腦的事 研究：關鍵在腸道健康
〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為，睡不好是大腦的問題，然而已經有越來越多研究顯示，真正決定睡眠品質的關鍵，其實在腸道。這意味著，當腸道狀態穩定，大腦更容易進入放鬆與休息模式。
食農專家韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，腸道裡住著數兆微生物，它們不只負責消化，還會透過「腸腦軸」影響情緒、壓力與睡眠節律。腸道與大腦之間，透過迷走神經、荷爾蒙與免疫訊號持續溝通，當腸道狀態穩定，大腦更容易進入放鬆與休息模式。
特別的是，人體9成以上的血清素是在腸道生成。血清素不只影響心情，也是褪黑激素的前驅物，直接參與睡眠與清醒週期。換言之，腸道菌相健康時，血清素與褪黑激素的轉換更順暢，入睡自然變得容易。
韋恩說明，當腸道菌相失衡，發炎反應上升，腸道屏障受損，發炎物質進入血液，會干擾大腦調控睡眠的能力，同時提高壓力荷爾蒙皮質醇，讓身體處在「隨時要醒著應戰」的狀態，睡眠自然變淺、變碎。一旦壓力大，會造成腸道失衡，促使睡眠品質不佳，導致皮質醇更高，引發腸道更亂。因此，壓力、腸道與睡眠會形成惡性循環。
韋恩提醒，改善的方向其實很生活化，可透過穩定攝取膳食纖維與發酵食品、減少高糖與高度加工食品、維持規律用餐與作息，與管理壓力，以幫助腸道回到平衡，睡眠也會跟著改善。
韋恩總結，睡眠不是上床那一刻才開始，而是從白天腸道一路累積出來的結果。
