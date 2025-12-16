健康網》防骨鬆每天1杯咖啡還是茶？ 研究揭喝錯影響大

咖啡或茶除提神醒腦，也可能在無形中影響健康老化。食農專家韋恩表示，據研究顯示，長期大量飲用咖啡，可能不利於骨骼強度；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人一天的開始，往往離不開1杯咖啡或茶。這些日常飲品除提神醒腦，也可能在無形中影響健康老化。食農專家韋恩表示，根據澳洲1項長期研究指出，以接受研究的高齡女性來說，每日飲用2、3杯咖啡對於骨骼影響不大，但若超過5杯時，則與較低的骨密度有關，顯示長期大量飲用咖啡，可能不利於骨骼強度。另一方面，茶中富含的植化素兒茶素，則被認為有助於促進骨形成、減緩骨質流失。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，骨質疏鬆被稱為沉默的疾病。全球約有三分之一50歲以上女性受到影響，每年也因此造成數以百萬計的骨折事件。由於咖啡與茶是全球最普及的飲品，研究人員認為，有必要釐清這些長期習慣，究竟是保護骨骼，還是潛藏風險，但結論始終難以定論。

為了補足這項缺口，澳洲弗林德斯大學研究團隊分析了「骨質疏鬆性骨折研究」的長期資料，追蹤近1萬名65歲以上女性長達10年，該研究結果並發表於《Nutrients》期刊。整體而言，喝茶的女性，其全髖部骨密度略高於不喝茶者。咖啡的影響則顯得較為複雜。研究顯示，每天飲用2-3杯者，並未對骨骼健康造成不利影響；但當攝取量超過5杯時，顯示長期大量飲用可能不利於骨骼強度。

此外，研究進一步分析也發現，這些影響並非對所有女性都相同。酒精攝取量較高的女性，似乎更容易受到高咖啡攝取的負面影響；相對地，喝茶對骨密度的正向關聯，在肥胖女性族群中表現得更為明顯。研究共同作者指出，茶中富含兒茶素，這類植化素被認為有助於促進骨形成、減緩骨質流失，可能是茶對骨骼健康產生益處的生物學基礎。

至於咖啡，實驗研究顯示咖啡因可能干擾鈣的吸收與骨代謝，但影響幅度通常不大，且可透過加入牛奶等方式部分抵銷。研究團隊強調，適量飲用咖啡整體看來是安全的，但長期大量攝取，特別是在同時有飲酒習慣的情況下，可能並非理想選擇。相對而言，適度喝茶或許是一種簡單且可為骨骼健康提供額外支持的方式。

韋恩表示，研究者最後也指出，鈣與維生素D仍然是維持骨骼健康的基礎，但每天杯中的飲品，也可能在長期中扮演輔助角色。對高齡女性而言，1杯日常的熱茶，不只是生活中的舒心儀式，也可能對骨骼健康累積一點助益。

