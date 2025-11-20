北榮攜手國原院 共推核醫領域的精準診療

北榮、國原院共同揭牌成立「核醫精準診療創新病房」。（圖為北榮提供）

〔記者林志怡／台北報導〕為促進臨床與研究合作機制，台北榮總攜手國家原子能科技研究院（國原院）昨日簽署「分子標靶與次世代核醫精準診療創新發展」合作備忘錄，並共同揭牌成立「核醫精準診療創新病房」，推動核醫領域的精準診療與創新應用。

北榮院長陳威明說，目前北榮已完成600例重粒子治療，這次國原院協助北榮建置「重粒子癌症治療中心及硼中子捕獲治療中心」（BNCT）後，北榮將成為全球極少數、也是亞洲唯一同時擁有重粒子治療與BNCT技術的醫學中心，為癌症患者帶來更多治療希望。

陳威明表示，合作備忘錄簽署以及創新病房揭幕後，北榮與國原院合作關係將更為緊密，且為保護核醫工作同仁安全、減少接觸核藥配置之輻射影響，並減少搬運鉛罐之肌肉傷害，北榮與機器手臂研發機構，發展「核藥自動分裝系統」，朝向「病人安全、同仁安全、品質保障」的目標。

國原院院長高梓木則指出，國原院與北榮建立更緊密的合作關係，象徵核醫精準醫療的重要里程碑，國原院長期致力於強化國內關鍵醫用同位素與核醫藥物的研發與製備能力，並依國家政策推動核醫藥物的韌性發展，提升國產核藥的穩定供應。臨床試驗需要臺北榮總的助力，才能完成研發的最後一哩路。

高梓木說，本次簽署合作協議，將共同申請大型研究計畫、擴大合作規模，強化放射性藥物的研發與臨床驗證量能；同時透過「核醫精準診療創新病房」的成立，提升精準診療技術，並成為推動新一代核醫診療與相關技術整合的重要平台，加速新技術導入臨床應用，使優質的國產核醫藥物能造福更多病人。

