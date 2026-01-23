自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》穿暖手腳還是冷冰冰？ 醫：做對4件事身體才能暖起來

2026/01/23 14:21

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，冷風會讓血管收縮、血液優先被提供給心臟與大腦，導致手腳等末梢循環下降而變得冰冷；情境照。（圖取自shuttestock）

〔健康頻道／綜合報導〕寒流一波波來襲，不少人明明穿得很暖，卻出現手腳四肢仍舊冷冰冰的情況。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，手腳冰冷其實是身體的自保反應，冷風會讓血管收縮、血液優先被提供給心臟與大腦，導致手腳等末梢循環下降而變得冰冷。提醒想讓身體真正暖起來，得做對暖核心、運動末梢、吃對食物、睡前泡腳等4件事，才能讓血液循環順暢，手腳不冰冷。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，冷風一來，身體交感神經會先啟動， 血管立刻收縮，導致血液優先供應心臟與大腦，手指、腳趾等末梢循環下降，四肢出現冷、麻、白、甚至刺痛感反應。不是你不夠努力保暖，而是身體判定先保命比較重要。

冷天先暖核心 有助血液循環

此外，黃軒也指出，低血壓或血壓調節差、睡眠不足、長期熬夜；久坐、活動量低；長期壓力大、焦慮；飲食熱量過低；甲狀腺功能偏低、貧血等族群，特別容易出現手腳冰冷的情況。他並提出以下真正「暖得起來」的4個關鍵做法：

先暖核心：穿戴圍巾、發熱背心等衣物，保護好脖子、腹部、背部不受寒，而不是只顧手腳，身體核心暖和，才能讓血液流向末梢。

末梢運動：每天做3次末梢啟動運動，包括：握拳再張開20下、腳趾抓毛巾、原地踮腳＋腳跟落地，每次各1-2 分鐘，喚醒血管內皮細胞。

吃對食物：很多人天一冷就喝甜湯、奶茶、吃麻辣鍋，結果暖和的只是舌頭。真正有用的暖身吃法是，攝取足量蛋白質，如魚、蛋、豆；鐵、B 群、Omega-3；溫熱但不爆辣的食物。

睡前「熱交換」：睡前泡腳10-15分鐘，水溫攝氏40度左右，有助血管擴張、睡眠品質提升，半夜不再被冷醒。並特別提醒，糖尿病、末梢神經病變者要避免水溫過熱。

黃軒強調，若出現手指遇冷變白、變紫；冷到刺痛、麻木；身體一側特別冷，合併心悸、疲倦、掉髮、體重改變等，務必儘快就醫別硬撐。提醒手腳冰冷不是小毛病，而是身體提醒你需要檢視循環、壓力、營養與睡眠，重新好好對待身體。

