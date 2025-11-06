限制級
抗癌藥業績強勁、聚焦美國市場 英國AZ藥廠第3季利潤大增
〔編譯張沛元／綜合報導〕英國製藥大廠阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）今（6）日宣布，由於其所生產的抗癌症藥物業績強勁，再加上該公司在美國總統川普施壓下聚焦美國市場，該公司今年第3季度利潤大幅增長。
AZ在聲明中說，相較於去年同期，該公司今年第3季淨利狂增77%，達25.3億美元（約台幣782.54億元）。AZ首席執行長索利歐（Pascal Soriot）說，該公司正在落實強化美國業務以推動成長的戰略，包括與美國政府達成的具有歷史意義的協議，以降低美國患者的用藥成本，並擴大AZ在美國的製造佈局。
川普上月宣布與AZ達成協議，AZ同意在美國大幅調降美國藥價，川普政府則同意原訂實施的新關稅延後3年。在此同時，AZ今年7月曾宣布，計畫在2030年以前投資500億美元，以提升其在美國的製造與研發工作。
