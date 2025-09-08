健康網》壓力害你初老又肥胖！ 醫解決過勞有10招

壓力不只讓你初老，還害你瘦不下來！精神科醫師楊聰財建議日常生活應減少接觸致胖因子，多吃原型食物等方式。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕精神科醫師楊聰財表示，當人體面臨壓力時，會分泌一種稱為皮質醇的荷爾蒙。皮質醇的主要作用是提高血糖、抑制免疫反應，並幫助身體應對緊急狀況。然而，長期處於高壓狀態會導致皮質醇長期處於高水平，這會帶來一系列負面影響：

●增加食慾和脂肪儲存： 皮質醇會刺激食慾，特別是對高糖、高脂食物的渴望。同時，它會促使身體將多餘的熱量儲存為脂肪，尤其是腹部脂肪，也就是俗稱的「壓力肥」。

●新陳代謝減慢： 長期壓力會影響甲狀腺功能，導致新陳代謝減慢，使得身體燃燒熱量的效率降低，更容易變胖。

●睡眠品質下降： 壓力會導致失眠或睡眠中斷，而睡眠不足會進一步影響瘦素（Leptin）和飢餓素（Ghrelin）的分泌。瘦素負責告訴大腦「我飽了」，而飢餓素則刺激食慾。當睡眠不足時，瘦素會減少，飢餓素會增加，導致食慾大增，更容易發胖。

●加速生理老化： 長期高水平的皮質醇會破壞身體的細胞和組織，影響細胞修復，並加速DNA末端的端粒縮短。端粒的長度被認為與細胞壽命和生理老化有關，端粒越短，細胞老化越快。因此，長期壓力會加速生理上的老化。

楊聰財表示，肥胖本身不僅是一種生理狀態，也會帶來心理和生理上的壓力，進而加速老化：

●身體發炎反應：肥胖，尤其是腹部脂肪過多，會導致身體長期處於慢性發炎狀態。發炎是身體對損傷的保護反應，但慢性發炎會損害血管、關節和器官，加速身體組織的老化。

●心血管系統負擔：肥胖會增加高血壓、高血糖和高血脂的風險，這些都會對心臟和血管造成巨大負擔，提高心臟病和中風的機率，這也是一種「早衰」的表現。

●心理壓力： 肥胖可能帶來對外貌的焦慮、自卑感，甚至導致社交退縮，這些都會形成額外的心理壓力，進一步刺激皮質醇分泌，加劇上述的惡性循環。

隨著年齡增長，身體會自然發生一些變化，這些變化也會讓體重控制變得更困難，並增加壓力：

●新陳代謝率下降： 隨著年齡增長，基礎代謝率會逐漸下降，這意味著身體在休息時燃燒的熱量變少，若飲食習慣不變，就更容易發胖。

●肌肉量流失： 從30歲開始，如果沒有持續的肌力訓練，人體的肌肉量會以每年0.5%到1%的速度流失。肌肉是燃燒熱量的主要組織，肌肉量減少會導致新陳代謝進一步減慢。

●荷爾蒙變化： 進入初老階段，女性的雌激素和男性的睪固酮會逐漸減少，這些荷爾蒙的變化也會影響脂肪分佈和體重控制。

●面對生活壓力的能力下降： 隨著年紀增長，身體的恢復能力和應對壓力的彈性可能會下降，使得即使是同樣的壓力源，對身心造成的影響也可能更大。

初老是指一種身體機能開始衰退、健康亮起紅燈的綜合狀態，從這個角度來看，變胖並非單純是「吃多動少」的結果，也是身體發出的「初老」警訊。

體重與體脂的變化是「初老」最直接的徵兆之一，尤其是囤積在腹部或下半身的脂肪，會形成西洋梨般的體型，初老常見症狀包括：容易感到疲倦、精神不濟，即使充足睡眠也無法恢復，情緒波動大、易焦慮、失眠，憂鬱等等，而焦慮、憂鬱或長期壓力會使人尋求食物作為安慰或解脫，特別是高熱量、高糖、高脂肪食物，導致體重增加的惡性循環。

另外，含有致胖因子的環境荷爾蒙，普遍存在於當代便利的生活型態中，包括加工食品中廉價的基改玉米油或大豆油、防腐劑、色素、化學調味料、塑膠容器產生的雙酚A（BPA）、含有阿斯巴甜、蔗糖素的人工甜味劑、甚至是電子發票的感熱紙，都是人體接觸環境荷爾蒙最頻繁的途徑。

要真正解決情緒、代謝的肥胖根源，可採用十大健康減肥心法：

一、日常生活應減少接觸致胖因子，優先選擇玻璃、陶瓷、不鏽鋼等容器，避免塑膠製品特別是加熱使用；

二、 多吃原型食物，遠離加工食品、精製糖和人工甜味劑；

三、 恢復腸道菌叢平衡；

四、透過運動、曬太陽、營養均衡以活化粒線體；

五、透過放鬆、冥想、良好睡眠，恢復大腦神經傳導物質正常運作。

六、保持流汗，促進排毒；

七、補充水分促進新陳代謝；

八、減少電磁波（如將手機遠離枕邊）；

九、選擇成份天然的化妝品、清潔劑、染髮劑；

十、主動學習，查證健康資訊，不輕易相信商業廣告。

初老、肥胖、壓力這三者就像一個「三位一體」的循環。壓力導致皮質醇升高，使人更容易發胖並加速生理老化；肥胖則會引起慢性發炎和心理壓力，進一步加劇身心負擔；而初老帶來的生理變化又會讓體重控制更難，並降低對抗壓力的能力。要打破這個惡性循環，通常需要從多個面向同時著手，例如透過運動、健康飲食和有效的壓力管理來綜合改善。

情緒、壓力會影響大腦的神經傳導物質，讓飽足感機制無法正常運作，導致人們更傾向高油、高鹽飲食，也是許多人減重無法成功的潛在原因。可以從每天一項小小的改變開始，從環境、生理到心理層面共同著手，才能解決造成肥胖與復胖的根源。

