健康網》喝咖啡影響鈣吸收？ 營養師：「3關鍵」才是真元凶

營養師融合國外相關研究，提出咖啡因會影響鈣質吸收的3關鍵，包括：單次高劑量攝取等，並表示這些才是留不住鈣的原因；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天來杯咖啡已成為很多人的日常，但您一定也聽過，喝咖啡會造成骨質疏鬆。這是真的嗎？對此，營養師林雨薇透過國外相關研究，並融合自身看法，提出咖啡因會影響鈣質吸收的3關鍵，包括：單次高劑量攝取咖啡因、日常飲食缺鈣且過量攝取咖啡因，以及更年期後女性補鈣不足加上飲用過多咖啡因，並表示這些才是留不住鈣的真正原因。

林雨薇於臉書專頁「林雨薇 營養師」發文表示，有喝咖啡的您，是否聽過喝咖啡影響鈣質吸收的說法？其實據國外多項研究顯示，喝咖啡並非鈣質流失的真正主因；並說明除咖啡因之外，以下3因子才是鈣質流失的關鍵：

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●單次攝取高咖啡因暫時抑制鈣吸收：國外研究發現，攝取咖啡因可在短期內抑制腸道對鈣質的吸收，尤其是單次攝取約400mg以上劑量的咖啡因。但咖啡因導致的暫時性抑制，並不等於身體一定會流失鈣質或造成骨密度下降，甚至增加骨折風險。

另，根據2002年刊載於《食品化學與毒理學》的一篇綜論提及，倘若飲食額外補充約40mg的鈣（約2湯匙牛奶），即可抵銷咖啡因的短暫影響。

營養師指出，據國外研究，攝取咖啡因會在短期內抑制腸道對鈣質的吸收，倘若飲食額外補充鈣，如加入牛奶，即可抵銷此影響；情境照。（圖取自freepik）

●飲食缺鈣又過量攝取咖啡因：據2021年《英國臨床藥理學雜誌》研究指出，每天若喝超過4杯中杯美式咖啡，且累積大於800mg咖啡因，6小時內才會顯著增加尿鈣排出。若同時飲食鈣質攝取不足，就會更容易加速骨鈣流失，甚至提高骨折風險，這也是造成鈣流失的元凶之一。

●骨鬆高風險族群鈣不足且飲用過多：相關流行病學研究顯示，骨質疏鬆高風險族群，如更年期後女性若鈣質攝取不足，又喝下高咖啡因，骨折風險便會顯著提高，須特別注意。

林雨薇進一步表示，想要留住骨鈣，建議成人每天鈣質至少攝取800mg、成年者1000mg、青少年1200mg；日常飲食可從乳品、深綠葉菜、豆製品（添加石膏）、蝦米、小魚乾等多樣食物攝取。至於飲用咖啡部分，每天應不超過2杯中杯美式，或是喝咖啡搭配一小杯牛奶或優格，補充30-50mg的鈣，便能抵銷短期鈣質抑制吸收效應。在鈣攝取足夠的情況下，理當不傷骨，還可提振精神、促進代謝。

林雨薇特別提醒，40歲以上女性、有骨質疏鬆家族史等高風險族群，仍須更注意飲食攝取鈣質與咖啡總量，透過飲食照顧與生活習慣養成，才真正有助「留得鈣」，陪您長保身體健康。

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