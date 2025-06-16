健康網》水蜜桃紅≠甜！農業部教挑選3訣竅不踩雷

農業部指出，挑選水蜜桃時千萬不要被外表的紅潤程度所迷惑，「紅≠甜」才是正確觀念；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天正是品嚐香甜多汁水蜜桃的好時機，但您真的會挑水蜜桃嗎？農業部近日於臉書專頁提醒民眾，挑選水蜜桃時千萬不要被外表的紅潤程度所迷惑，「紅≠甜」才是正確觀念。應選果實大顆對稱飽滿、用手輕托有沉重感、香氣濃郁且成熟度較高的果實，香甜又美味。

果皮顏色與品種有關

農業部指出，水蜜桃的果皮顏色與品種密切相關，並非判斷甜度或成熟度的依據。許多人以為「越紅越甜」，其實這樣的認知是不正確的。若想挑選到香甜可口的水蜜桃，建議可遵循以下3大原則：

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1. 果實大顆，對稱又飽滿。

2. 用手輕托果實有沉重感。

3. 香氣濃郁，成熟度較高。

農業部說，水蜜桃果皮嬌嫩，挑選時盡量避免徒手直接按壓；示意圖。（圖取自freepik）

3招判斷水蜜桃成熟度 盡快食用

除了挑選技巧，買回家的水蜜桃也需要妥善保存與判別熟成度。農業部提醒，若蒂頭周圍果皮轉為黃白色、果實變軟且香氣愈加濃郁時，就代表水蜜桃已完全成熟，建議盡快食用，以免過熟軟爛。

此外，水蜜桃果皮嬌嫩，挑選時盡量避免徒手直接按壓，若需觸碰，應使用指腹及手掌輕柔拿取，以減少碰傷機率。保存時也應避免碰水，尚未食用前請勿清洗，以防果皮提早變質腐爛。

目前正值水蜜桃產季，自4月起至8月都是最佳賞味期。農業部也鼓勵民眾把握機會，到市場挑選當季新鮮水蜜桃，享受盛夏限定的甜美滋味。

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