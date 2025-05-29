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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

粽子配料潛藏高痛風負擔 腸胃科醫：高風險族群對吃法

2025/05/29 10:04

端午節將至，醫師提醒，節慶飲食若不節制，吃太多粽子，恐造成腸胃不適。（記者張軒哲攝）

端午節將至，醫師提醒，節慶飲食若不節制，吃太多粽子，恐造成腸胃不適。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕端午節將至，不少民眾準備粽子應景。但醫師提醒，節慶飲食若不節制，恐造成腸胃不適。光田綜合醫院肝膽腸胃科醫師楊勝舜指出，每年端午節後，因消化不良就醫的民眾明顯增加，與糯米不易消化、餡料多為高油高鹽食材有關。若同時攝取過多高嘌呤食物，也可能誘發或讓潛在的痛風問題浮現，提醒高尿酸體質者節日飲食更要多加留意。要挑對吃法、顧好健康，才能吃得安心又應景。

粽子配料如香菇、滷花生、蝦米等，雖美味卻多屬於高嘌呤食材。這些食材中的嘌呤成分經代謝後，會在體內轉化為尿酸，當攝取過量或排出不順時，容易導致血中尿酸濃度升高。長期累積的尿酸會在關節形成結晶，引發發炎反應，造成關節刺痛、紅腫。楊勝舜指出，有高尿酸血症或痛風病史的民眾，若在節慶期間大量攝取上述配料，可能增加急性發作的風險，嚴重者甚至會影響日常行動。

楊勝舜建議民眾應避免一次攝取過多高嘌呤食材。近年市售粽子配料趨向多樣化，常加入干貝、蝦仁、魷魚等海鮮，雖增添風味，卻也潛藏高嘌呤負擔，需特別留意攝取份量。另外，由於糯米黏性高且不易消化，進食過多容易導致腸胃不適，建議每日以一顆小顆粽為限，並搭配蔬菜、水果或無糖茶，有助促進腸胃蠕動，幫助消化。

除少數痛風患者，節慶期間也有不少慢性病與腸胃疾病患者需留意飲食內容。楊勝舜指出，粽子常見配料多為高油脂、高鹽分的加工食品，若三高族群與心血管、腎臟病患者攝取過量，可能造成血壓波動、水分滯留或代謝負擔增加，影響病情穩定。而糯米本身黏性高、不易消化，若搭配油炸或重口味餡料，則可能加重腸胃負擔，導致脹氣、胃酸逆流或消化不良症狀惡化。

若在食用後出現腹脹、噁心、關節紅腫等不適，建議短暫禁食、多喝水休息，避免攝取刺激性飲品，如症狀持續則應盡速就醫。

端午節包粽子應景，但民眾要留意自身健康，不宜多吃。（記者張軒哲攝）

端午節包粽子應景，但民眾要留意自身健康，不宜多吃。（記者張軒哲攝）

端午節將至，光田綜合醫院肝膽腸胃科醫師楊勝舜指出，因消化不良就醫的民眾明顯增加。（記者張軒哲攝）

端午節將至，光田綜合醫院肝膽腸胃科醫師楊勝舜指出，因消化不良就醫的民眾明顯增加。（記者張軒哲攝）

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