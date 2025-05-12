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健康網》料理「筍友」滿手毛？ 醫曝2招預防皮膚不過敏
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕時序進入竹筍盛產季，香甜爽脆的口感成為不少饕客必點菜餚，可說是夏日「最佳涼伴」之一。不過皮膚科醫師姚筱楓提醒，特別是烏殼綠竹筍外殼常覆蓋一層細密的黑色絨毛，實為植物的「毛狀體」（trichomes），若直接接觸，恐對皮膚造成刺激，甚至引發接觸性皮膚炎，料理時建議戴手套、勤洗手來預防皮膚問題。
烏殼綠竹筍 多毛品種易扎手
弘育親子皮膚專科耳鼻喉科聯合診所、怡康診所醫師姚筱楓於臉書粉專「皮膚專科 姚筱楓醫師」發文說明，「竹筍」是一種泛稱，裡面包涵各種筍友們，外型口感和季節都有所不同，今天處理的是現在走進超商都可以買到「烏殼綠竹筍」，體型比較大、比較黑。
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她表示，竹筍外殼上常覆蓋一層細細的黑色絨毛，尤其是烏殼綠竹筍特別多，這些細細的小黑毛，其實是植物的「毛狀體」，其為常見的表皮構造，主要負責防止昆蟲、動物啃食、阻擋病菌並減少水分散失。
不慎觸碰毛狀體 4招救急
這類毛狀體對皮膚敏感者都可能引起刺激或過敏反應，因此無論竹筍毛多毛少，建議處理時都戴手套，若真的不慎碰觸，可依照以下方法處理：
●以大量流動清水沖洗，避免用力搓揉。
●使用溫和清潔產品減少刺激。
●利用膠帶黏除皮膚上殘留細毛。
●若出現紅腫或搔癢，可就醫塗抹藥膏處理。
戴手套、勤洗手 享用美味更安心
姚筱楓強調，儘管這類毛狀體多停留於表層角質，真的無法即刻清除也不用太緊張，最終會隨皮膚更新自然脫落，但對於患有濕疹、異位性皮膚炎或皮膚屏障受損者，刺激反應恐更加劇烈。建議處理各類新鮮食材時，還是養成戴手套的習慣，並保持雙手清潔，才能安心享用當季美食。
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