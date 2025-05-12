自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》料理「筍友」滿手毛？ 醫曝2招預防皮膚不過敏

2025/05/12 16:13

醫師提醒，竹筍外殼常覆蓋一層細密的黑色絨毛，實為植物的「毛狀體」若直接接觸，恐刺激皮膚，料理時建議戴手套、勤洗手；示意圖。（資料照）

醫師提醒，竹筍外殼常覆蓋一層細密的黑色絨毛，實為植物的「毛狀體」若直接接觸，恐刺激皮膚，料理時建議戴手套、勤洗手；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入竹筍盛產季，香甜爽脆的口感成為不少饕客必點菜餚，可說是夏日「最佳涼伴」之一。不過皮膚科醫師姚筱楓提醒，特別是烏殼綠竹筍外殼常覆蓋一層細密的黑色絨毛，實為植物的「毛狀體」（trichomes），若直接接觸，恐對皮膚造成刺激，甚至引發接觸性皮膚炎，料理時建議戴手套、勤洗手來預防皮膚問題。

烏殼綠竹筍 多毛品種易扎手

弘育親子皮膚專科耳鼻喉科聯合診所、怡康診所醫師姚筱楓於臉書粉專「皮膚專科 姚筱楓醫師」發文說明，「竹筍」是一種泛稱，裡面包涵各種筍友們，外型口感和季節都有所不同，今天處理的是現在走進超商都可以買到「烏殼綠竹筍」，體型比較大、比較黑。

她表示，竹筍外殼上常覆蓋一層細細的黑色絨毛，尤其是烏殼綠竹筍特別多，這些細細的小黑毛，其實是植物的「毛狀體」，其為常見的表皮構造，主要負責防止昆蟲、動物啃食、阻擋病菌並減少水分散失。

醫師提到，如果真的不慎碰觸到竹筍毛狀體，應以大量流動清水沖洗；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師提到，如果真的不慎碰觸到竹筍毛狀體，應以大量流動清水沖洗；圖為情境照。（圖取自photoAC）

不慎觸碰毛狀體 4招救急

這類毛狀體對皮膚敏感者都可能引起刺激或過敏反應，因此無論竹筍毛多毛少，建議處理時都戴手套，若真的不慎碰觸，可依照以下方法處理：

●以大量流動清水沖洗，避免用力搓揉。

●使用溫和清潔產品減少刺激。

●利用膠帶黏除皮膚上殘留細毛。

●若出現紅腫或搔癢，可就醫塗抹藥膏處理。

戴手套、勤洗手 享用美味更安心

姚筱楓強調，儘管這類毛狀體多停留於表層角質，真的無法即刻清除也不用太緊張，最終會隨皮膚更新自然脫落，但對於患有濕疹、異位性皮膚炎或皮膚屏障受損者，刺激反應恐更加劇烈。建議處理各類新鮮食材時，還是養成戴手套的習慣，並保持雙手清潔，才能安心享用當季美食。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中