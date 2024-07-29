健康網》間歇性斷食改善「多囊」有效 營養師彙整3益處

營養師引述國外研究指出，間歇性斷食或許可以改善多囊性卵巢，產生平衡荷爾蒙、減少發炎反應、降低胰島素阻抗3項改善作用；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為多囊性卵巢症候群（PCOS）所困，月經週期不規則又爆肥？營養師侯沂錚指出，多囊性卵巢是一種常見的常見的內分泌系統疾病，會影響女性的月經週期、荷爾蒙平衡和生育能力。而一篇國外研究指出，間歇性斷食可能可以改善「多囊」，具有平衡荷爾蒙、減少發炎反應、降低胰島素阻抗等3項改善作用。

侯沂錚於臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」發文指出，多囊性卵巢常見的症狀包括月經不規則、多毛、痘痘、體重增加以及胰島素阻抗等。這些問題常讓患者感到困擾。

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侯沂錚指出，根據2022年芝加哥伊里諾斯大學發表的研究指出，間歇性斷食或多或少可以幫助改善多囊性卵巢，她彙整間歇性斷食對於多囊患者，可能有3個改善：

●平衡荷爾蒙：多囊性卵巢常常將女性的荷爾蒙、胰島素搞得一團糟，不過研究觀察到間歇性斷食在停經前的肥胖女性上，會降低男性荷爾蒙，讓荷爾蒙回歸正常。

●減少發炎反應：間歇性斷食能夠減少體內的發炎反應，當然搭配上戒糖、低碳水化合物等飲食改變，身體慢性發炎與肥胖的狀態也會減少。

●降低胰島素阻抗：間歇性斷食可以減少一天中的進食次數，進而減少胰島素的分泌頻率，降低胰島素阻抗，避免讓身體的胰島素敏感性，因為持續高水平的分泌而鈍化。

侯沂錚提醒，每個人的體質和情況不同，所以還是建議多囊性卵巢患者在開始任何新的飲食或生活方式改變之前，先諮詢專業醫師或營養師後再執行。

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