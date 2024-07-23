感心！國一生手術半癱 社會愛心力量做其後盾

「翁反·謝美」教育基金創辦人張國榮（右三）發動勸募幫助忠和國中半癱彭姓同學，由忠和校長黃雪惠（左三）代表接受。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉忠和國中一年級彭姓學生，出生後發現其自胸椎至尾椎長滿脂肪瘤，必須不斷開刀移除，去年底手術後陷入半癱，亟需資源協助就學與就醫，經嘉義縣脊髓損傷協會轉介，「翁反·謝美」教育基金與嘉義市國際同濟會伸出援手，未來兩年將逐月撥款7200元挹注生活起居費用，忠和國中校長黃雪惠感謝社會愛心力量做彭生後盾，讓其國中生涯可以更加精彩。

黃雪惠指出，彭同學出生後因雙腳無法踢動，經檢查發現自胸椎至尾椎長滿脂肪瘤，隨著長高增長必須一再開刀改善，原本去年底的手術為最後一次，但手術後陷入半癱，狀況反而更加嚴重，生活用品支出也大幅增加，需要社會資源協助持續就醫與滿足就學需求。

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嘉義縣義竹鄉「翁反·謝美」教育基金創辦人張國榮從嘉義縣脊髓損傷協會總幹事許錦雪得知彭同學的困境後，開始評估如何助其一臂之力，並獲得嘉義市國際同濟會會長徐文昭響應，兩人研商後，決定以每個月7200元、為期兩年資助彭同學直至國中畢業前的生活起居費用，全部經費18萬7800元，由嘉義市國際同濟會捐款3萬7000元，餘由張國榮支應。

張國榮表示，彭同學手術不順利，心情跌到谷底，為鼓勵其走出來，另外透過嘉義縣脊髓損傷協會媒介週末假日、寒暑假的無障礙交通車，未來兩年彭生的嘉義縣脊髓損傷者協會復康巴士車輛、司機加班費、油資等費用，都由其個人全全額支付。

黃雪惠強調，下個月就要調任朴子國中，如何在離職前妥為安排彭同學的後勤資源，是其忠和校長任內最後一塊重要拼圖，非常感謝「翁反·謝美」教育基金與嘉義市國際同濟會等團體的愛心連線，尤其是張國榮積極奔走、整合資源，學校將成立專戶並珍惜善用資源，希望能為孩子的就學與生活盡份心意，為孩子作最好的規畫與運用。

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