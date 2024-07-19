每2人就有1人是晚期！ 肺癌治療陷「要錢還是要命」難題

國內兩大醫學會及病友團體疾呼，台灣應跟上國際指引，給付免疫藥物合併治療，實現健康台灣的目標。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕肺癌病例中有7成是肺腺癌，有基因突變的患者可使用健保提供的標靶治療，但仍有30%的無基因突變患者需自費，才能接受符合國際指引的治療，病友陷入經濟壓力與延續生命的抉擇，國內兩大醫學會及病友團體疾呼，台灣應跟上國際指引，給付免疫藥物合併治療，實現健康台灣的目標。

1名55歲肩負養家重擔的父親，因背痛多時確診為第4期肺腺癌，腫瘤已轉移至脊椎，且為無基因突變、PD-L1低表現，不適用標靶藥物，在無商業保險支援下，勉強擠出有限存款，自費使用免疫藥物配合健保給付的化療，目前病情控制良好並能維持工作，但巨大的自費治療壓力，讓他陷入「要錢」還是「要命」的抉擇，也反映出晚期肺腺癌患者面臨的困境。

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收治這名病人的新光醫院胸腔內科主治醫師徐培崧說，根據國際治療指引建議，有腫瘤基因突變的藥物，健保給付現已涵蓋72％，無腫瘤基因突變的藥物，健保給付涵蓋率僅有17％，進一步以人數推估，前者可使用健保給付的國際指引藥物達75％，後者僅有8％，落差將近10倍，同樣是晚期肺腺癌病人，在健保下的治療命運和預後天壤之別。

徐培崧說，無腫瘤基因突變的晚期肺腺癌病人若僅接受化療，存活期中位數不到1年，而免疫藥物合併化療，存活期可提升超過2倍、死亡風險更可降低4成，研究也顯示，越早進行免疫治療、效果越好；以標準劑量推算，病人每3週注射1次免疫藥物、持續兩年，總費用約需300、400萬元。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，肺癌已連續20年蟬聯為國內死亡人數最多的癌症，也是目前唯一發生人數、死亡人數皆破萬的頭號奪命腫瘤，肺癌確診時，每2位病人中，就有1位是晚期，延長存活期並降低死亡率，使用國際標準治療是關鍵。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良提到，包括日本、韓國、英國、加拿大、澳洲等都已將免疫合併治療納入公費給付，健保需加速跟上國際治療指引，才能實現總統賴清德2030年降要低癌症死亡1/3的目標。

「已有iPhone 14，為什麼還要用黑金剛？」台灣年輕朋友協會副理事長劉桓睿也疾呼，2016年至2021年國內20歲到64歲勞動人口肺癌發病率成長近4成，有藥沒錢醫是癌友目前的困境，既然都已有科學實證，救命不能再等。

民進黨立委王正旭與國民黨立委陳菁徽、羅廷瑋今（19日）也出席「世界肺癌日記者會」，共同支持篩檢與治療並重。委員們表示，政府推動的低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，能夠在早期發現肺癌，但也應該加強晚期肺癌的治療，結束病人僅能選擇傳統化療的困境。

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