逐年落實節能減碳 衛福部立台北醫院獲國際認證

台北醫院通過「ISO 14064-1：2018」國際認證。（部北提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕醫療機構因特殊性，許多空間與機電設備需24小時使用電力，溫室氣體排放量居高不下。衛福部立台北醫院院長鄭舜平今表示，院內透過設備汰換更新、減少資源耗用，達到節能減碳、大幅降低電費成本，成為部屬區域醫院節能省電第1名，也率先通過「ISO14064-1:2018」溫室氣體盤查，並於衛福部次長林靜儀等人見證下，獲頒國際查驗機構認證書。

鄭舜平指出，部北自2020年起陸續導入多項節能減碳措施，例如醫療資訊作業無紙化、離峰時段關閉部份電梯；2021年照明燈具更換節能燈具；2022年將耗電量大的冷氣、冰箱換成一級節能標章設備；2023年全院水龍頭、小便斗改成感應式等。此外，也實行醫院廢棄物再製，回收玻璃瓶罐磨成粉後，添加於磁磚、塊磚，及就塑膠PVC類水桶與塑膠類進行再製品，落實循環永續，每年減少約30萬公斤的碳排放。

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鄭舜平提到，院方正規劃建置太陽能發電設備，導入「ISO 50001」能源管理系統，執行節能專案，新建的急重症大樓也以具綠建築、智慧建築標章為主軸規劃，期許達到二氧化碳、污水及垃圾排放減量的目標，邁向淨零碳排，接軌國際。

法國標準協會（Afnor）亞太區副董事長蔡重成說，台北醫院是首間通過Afnor碳排盤查的部立醫院。衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（簡稱醫福會）執行長林慶豐說，衛福部目前共有36件重大工程建設中；林靜儀說，部醫執行各項醫療任務之外，同時為了生存環境打拚，給予高度肯定。

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