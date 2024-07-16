助弱勢青年入職場 「239青年培力咖啡」小港醫院分店開張

「239青年培力咖啡」小港醫院分店今開張。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕由高雄市社福慈善總會推動的「239青年培力咖啡」經由高市議員林智鴻等人居中媒合，今正式進駐高雄市立小港醫院，議長康裕成率多位議員到場祝賀，邀請市民朋友一起喝咖啡、讓善循環。

「239青年培力咖啡」小港醫院分店開幕式，包括議長康裕成，以及林智鴻，鄭孟洳，黃文益等市議員，高雄醫學大學董事長陳建志、高雄市社福慈善總會理事長李昭揚、小港醫院副院長馮明珠、青年局長張以理、勞工局長江健興、毒防局長林瑩蓉均到場致意。

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林智鴻表示，239青年培力咖啡協助對烘焙糕點有興趣的弱勢青年學習，提供專業咖啡培訓和職場見習機會，非常認同這樣的理念，所以長期合作也全力協助在適合的場域拓展新據點，感謝小港醫院提供院內場域，讓需要的朋友可以就近選擇購買，同時也提供弱勢家庭青年更多的發展機會。

陳建志說，高雄醫學大學及所屬的醫療機構非常著重對人的關懷，特別是在人才培育及醫療救助上，秉持著企業社會責任，積極從事社會關懷，很幸運的是「239青年培力咖啡」分店據點選在小港，讓小港醫院有機會與社福總會、林智鴻議員合作，在新舊大樓間的通道找到一個讓青少年築夢的地方，希望孩子在這個通道上，能找到自信心，邁向希望的未來。

馮明珠表示，醫療工作帶給人們的不應僅是身體的健康，更應讓人有「希望」，「239青年培力咖啡」就是讓特殊境遇的青年用自己的努力找到希望的方法之一。小港醫院也是非常用心推廣咀嚼吞嚥機能重建的醫院，除了提供場域，也針對市民長者需求，協助研發讓容易嗆咳的長者也可以安心喝的咖啡和吃的點心，盼以咖啡香讓更多人感受到滿滿的溫暖。

「239青年培力咖啡」小港醫院分店今開張。（記者王榮祥翻攝）

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