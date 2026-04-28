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7歲女「性早熟」 中醫調理阻「乳芽」發育

2026/04/28 05:30
7歲女「性早熟」 中醫調理阻「乳芽」發育

▲台中醫院中醫師鄭惟仁（中）為女童診斷提早發育情況。（衛福部台中醫院提供）

記者黃旭磊／台中報導

台中7歲林姓女童跟家長反映，覺得兩邊胸部「脹脹痛痛」，經衛福部台中醫院兒科進行骨齡檢測發現，女童第二性徵有輕微提早發育情況，透過中醫麥芽等藥方治療，1個月後，女童乳芽暫停發育，每月定期回診追蹤骨齡發育狀況，台中醫院中醫師鄭惟仁說，孩童出現性早熟徵兆，建議不要服用轉骨方等藥物治療，避免揠苗助長。

滋陰降火、疏肝散結

穩定第二性徵

林姓女童去年10月，多次反應兩邊胸部脹痛，家長帶往兒科檢查，經骨齡檢測發現第二性徵輕微提早發育，又經兒科醫師與中醫師討論，決定先循中醫治療，利用中藥滋陰降火、疏肝散結原則，幫助女童穩定第二性徵、避免骨齡快速進展，並給予服用知柏地黃丸、麥芽、夏枯草藥物1個月，乳芽明顯消退。

中醫師鄭惟仁表示，青春期男女出現第二性徵，中醫一般認為與陰虛火旺，或肝鬱化火有關，這名女童出現胸部脹痛感，先經兒科發現有乳芽，符合乳房初期發育特徵，確認骨齡尚未明顯快速超前，服用知柏地黃丸等藥物後，6個月追蹤至今，骨齡正常發育未出現異狀。

醫療團隊指出，臨床「性早熟」包括男生9歲前，出現睪丸發育、體毛、變聲等第二性徵，女生8歲前出現胸部發育、體毛、月經等第二性徵，而一般性早熟，若超前1年以上需轉由兒童內分泌科，以荷爾蒙抑制劑治療，倘若超前速度在一年以內，可考慮中藥麥芽等抑制荷爾蒙中藥調理。

鄭惟仁建議，家長發現孩童有性早熟狀況，應找兒科醫師尋求病因，千萬不要自行服用轉骨方或其他藥物，避免對孩童造成揠苗助長傷害。

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