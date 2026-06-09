吳文忻離世》乳癌復發仍勇敢抗癌 醫：摸到硬塊非唯一警訊

前港姐吳文忻（現名吳忻熹）是抗癌勇士，面對自己的乳癌復發從未放棄自己。（照片取自吳忻熹臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕港姐吳文忻是抗癌勇士，她面對自己的乳癌復發且已是第4期，即使擴散肝、腦，仍積極治療從未放棄自己，如今離世留下的抗癌精神感染著許多病友。根據台北市衛生局衛教資料提醒，早期症狀有5警訊，包括乳房皮膚不正常變化、摸到硬塊；乳頭凹陷、有不正常分泌物或出血；突然的乳房變形、乳房大小及乳頭高低改變；乳房上有數週無法癒合的傷口；腋窩淋巴結腫大。

前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，去年3月透露病情惡化至第4期，今（9）日上午傳來噩耗，不幸在醫院睡夢中安詳過世，享年51歲。讓關心她的親友感到非常不捨。

請繼續往下閱讀...

根據衛福部衛教資料表示，乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症，發生高峰約在45-69歲之間，約為每10萬名婦女249-271人。依據衛生福利部死因統計及國民健康署癌症登記資料顯示，女性乳癌標準化發生率及死亡率分別為91.2及13.2（每十萬人口）。鑒於45-69歲婦女為我國婦女罹患乳癌的高峰，因此，國健署提供40-74歲婦女每2年1次乳房X光攝影檢查，請婦女朋友們定期接受檢查，以降低乳癌的威脅。

高危險群與預防方法

亞東醫院衛教資料表示，乳癌高危險群有以下6族群：

●初經較早（早於11歲）、或停經較晚（晚於55歲）者

●未曾生育、或30歲以上才生第1胎者

●長期使用賀爾蒙補充劑

●具乳癌家族史，尤其母親或姐妹曾罹患乳癌者

●曾患一側乳癌者

●飲食偏向高脂肪食物者、酗酒者

衛福部衛教資料表示，乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症，發生高峰約在45-69歲之間，預防方法在定期檢查；；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstokc）

民眾又該如何防治乳癌呢？亞東醫院說明，透過適當檢查，可顯著提高乳癌發現機率，並改善病程預後。而診斷乳房疾病常用的標準模式，共包含：臨床醫師病史及理學檢查、影像學檢查（包含乳房X光攝影、乳房超音波）、細胞或組織學檢查（包含細針細胞抽吸檢查、粗針核心穿刺術）：

●醫師臨床檢查：包含病史詢問、乳房理學檢查，由醫師實際診察初步判斷。

●影像學檢查

●乳房X光攝影：目前已證實是篩檢乳癌很好的工具。

●乳房超音波：沒有輻射線的擔憂，對於年齡小於35歲、或乳腺較為緻密的女性，超音波是優先選擇。

●細胞或組織學檢查：當發現可疑影像時，可進一步安排細針細胞抽吸檢查、粗針核心穿刺術等方式作進一步檢查。

除了定期檢查外，台北市衛生局還提醒民眾，平日最好養成以下習慣，包含：少攝取高脂肪、高糖食物與飲酒，多運動，避免太晚生育，心情放輕鬆，減低工作壓力，每月確實做好乳房自我檢查。

相關新聞請見

前港姐吳忻熹乳癌復發 今晨安詳過世享年51歲

吳文忻離世》不敵乳癌享年51歲 乳癌發生高峰在45到69歲間

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法