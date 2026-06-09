吳文忻離世》不敵乳癌享年51歲 乳癌發生高峰在45到69歲間

前港姐吳文忻因為肺炎暫停化療。（翻攝IG）

〔健康頻道／綜合報導〕51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）今（9）日傳出因乳癌過世，享年51歲。吳文忻的家人於社群平台上說明，她在醫院安詳離世，「帶著祝福與愛，投入天父的懷抱。」

據報導，吳文忻在2022年於美容院意外發現乳癌，一度治癒；卻在2024年乳癌復發，在2025年初確診為第4期。2026年她透露，癌細胞已擴散到肝臟約3公分，以及腦部左右發現1公分的腫瘤。吳文忻在4月於社群平台說明，最新的CT Scan報告並不理想，細胞變異擴散至肝臟並發現3cm腫瘤，並發現腦部左右兩邊各長了1cm腫瘤。且入院檢查後驚見肺炎，須暫停化療。

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不過吳文忻在化療前發生併發症。日前影片可看出她看來很虛弱，且說明自己有低燒，不知自己發生肺炎。報導指出，吳文忻因肺炎而需延後化療，左側胸腔出現大量積水，已接受穿刺手術，抽出1公升積液；醫師對她說可能是化療藥物的副作用，或是白血球下降才感染肺炎。吳文忻克服肺炎，繼續化療。然最終仍不敵癌症過世。

家人說明：「在這條抗癌的路上，她一直堅強勇敢，在有限的時間下做了很多自己也沒有想過的事，實現了不少夢想，同時她的正能量也感染了不少同路人一起面對疾病，用積極的態度面對生命的挑戰。感謝所有曾經幫忙和支持過她的各方好友。這段時間一直有不少好友和傳媒關心她的狀況，抱歉她在虛弱的情況下沒有能力一一回覆，也可能遺漏了一些好友沒有趕及作最後通知。」、「Nat Nat永遠是我們的叻叻，我們以她為榮。」

前港姐吳文忻在9日因乳癌離世，她曾在IG分享抗癌日記。（翻攝IG）

衛生福利部說明，乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症，發生高峰約在45-69歲之間，約為每十萬名婦女249-271人。依據衛生福利部死因統計及國民健康署癌症登記資料顯示，女性乳癌標準化發生率及死亡率分別為91.2及13.2（每十萬人口）。目前國際上最具醫學實證，可以有效提早發現並改善預後的乳癌篩檢方法是乳房X光攝影，乳房X光攝影檢查能偵測到乳房鈣化點或腫瘤，發現無症狀的0期乳癌。研究顯示，定期接受乳房X光攝影檢查可降低30%晚期乳癌發生率並減少41%的死亡率。

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