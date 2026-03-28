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健康 > 心理精神

6旬婦心智如童住院一度拒食拒藥 見醫師如兄重展笑容配合治療

2026/03/28 13:30

6旬婦心智如童住院一度拒食拒藥見醫師如兄重展笑容配合治療。（淡水馬偕醫院提供）

6旬婦心智如童住院一度拒食拒藥見醫師如兄重展笑容配合治療。（淡水馬偕醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕65歲的黃姓女子因自幼疾病影響，心智停留在孩童階段，長年在家人與醫療團隊的陪伴下生活。近期因身體不適住院治療，原本略顯不安的病房日常，卻在一幕幕熟悉的問候與溫柔照護中，逐漸變得安定。當黃女將主治醫師視為「哥哥」，緊握雙手露出笑容的那一刻，也讓醫療團隊看見，在治療之外，陪伴本身就是最深的安慰與力量。

淡水馬偕醫院16病房護理長李翠萍分享65歲的黃女因自幼疾病影響，智力停留在約5歲孩童階段，長年在父母與兄長的細心照顧下成長，生活在充滿愛的家庭中。隨著父母相繼離世後，照顧責任轉由三位哥哥接手，日常起居、飲食與外出活動皆由兄長輪流陪伴，從未間斷。

李翠萍表示，近期家屬發現黃女活動力明顯下降、食慾不振，稍微走動即感喘促，並出現尿量減少與雙腳水腫情形，經就醫評估後，醫師懷疑為心臟衰竭並安排住院治療。

李翠萍說，雖已65歲，但黃女的行為與反應仍如孩童般純真，常將主治醫師當成「哥哥」，每當查房時總露出開心笑容，緊握醫師的手不放；治療期間，無論進食或服藥，都需護理人員耐心引導，護理師也以貼紙、小禮物鼓勵她，使治療過程多了溫柔互動。某次因哥哥無法前來探視，黃女整日望著病房門口，情緒低落，拒絕進食與服藥。護理團隊見狀後聯繫醫師協助，當日下午醫師結束門診後前往探視，黃女一見熟悉身影便展露笑容，緊握醫師的手，在輕聲引導下也順利配合用藥。

李翠萍表示，這段醫病互動，呈現出超越年齡的情感連結。對黃女而言，醫師不只是治療者，更是安心依附的存在；對醫療團隊而言，照顧不僅是醫療處置，更包含理解與陪伴。在忙碌的醫療現場中，這段日常畫面也成為一份難得的溫暖。

6旬婦心智如童住院一度拒食拒藥 見醫師如兄重展笑容配合治療

主治醫師林書毅查房時握著病人的手，在細緻陪伴中建立信任，讓醫 療現場多了一份被理解與依靠的溫度。（淡水馬偕醫院提供）

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