健康網》疲倦、頻尿找不到原因？ 醫曝：攝護腺求救6徵兆

專家表示，慢性攝護腺發炎症狀不明顯，常被誤以為只是暫時不適，頻尿、尿急、排尿不順通常是第一個訊號，不要忽略；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕慢性攝護腺發炎在男性中相當常見，但因症狀多緩慢出現，容易被忽略。泌尿科醫師張英傑提醒，若身體出現特定變化，包括排尿異常、會陰或骨盆不適、性功能改變、疲倦、精液偶見血絲、泌尿道感染反覆等6症狀時，應提高警覺，及早檢查，以免拖久了降低生活品質。

張英傑於臉書專頁發文分享，慢性攝護腺發炎症狀不明顯，常被誤以為只是暫時不適。如果男性有以下6症狀反覆出現，建議及早就醫評估：

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●排尿習慣改變，這是最常被注意到的第一個訊號。頻尿、尿急、排尿不順，甚至出現刺痛感。

●會陰或骨盆不適，這種不適常出現在蛋蛋與肛門之間的區域，有時也會延伸到下背、腹股溝，讓人坐也不是、站也不是。

●性功能改變，慢性發炎如果持續存在，部分男性會發現在親密時變得不太自在。包含了勃起狀況不如以往，射精時感覺不舒服。

●疲倦與提不起勁，容易疲勞，精神不集中，情緒變得比較煩躁或焦慮，很多人到這一步，才發現生活品質已被影響。

●精液有異常，精液量減少、顏色偏黃，或偶見血絲。

●泌尿道感染反覆：尿液混濁、氣味變重，並反覆出現尿痛與頻尿。

張英傑總結，慢性攝護腺發炎不是急症，但也不是「放著會自己變好」的問題。如果上述狀況持續出現、反覆發生，別急著忍，也別自己猜，找專業醫師評估，恢復正常生活。

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