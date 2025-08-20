自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健康網》周邊血幹細胞健保給付 9月起比照骨髓移植

2025/08/20 16:58

周邊血幹細胞移植的健保給付費用，自9月起將提高；圖為情境照。（圖取自freepik）

周邊血幹細胞移植的健保給付費用，自9月起將提高；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕周邊血幹細胞移植的健保給付費用將提高，健保署署長石崇良表示，自9月起比照骨髓移植的費用，從僅給付千元提高到萬元，增加10倍，預估一年受惠人數約千人，健保新增支出則不到億元。

慈濟骨髓幹細胞中心表示，自1993年10月成立骨髓資料庫以來，目前建檔多達49萬人，成功配對到完成捐贈案例僅7千人，不過，早期捐贈者是要抽骨髓。石崇良說，「抽龍骨」就讓很多人怯步，過程疼痛，以致捐贈意願低落。

石崇良說，再生醫療的進步，目前可改用周邊血幹細胞，大幅提升捐贈數量。不過，以現行健保對周邊血幹細胞移植的給付，是比照捐血或輸血技術計價，包括抽血、分離、回輸，每次僅給付1千至2千點。

健保署藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，日前已經通過提高周邊血幹細胞的移植費用，比照骨髓移植的費用給付，9月1日可望生效。

石崇良說，健保一年接受骨髓或周邊血幹細胞治療的人數，去年統計約1300人左右，平均一個人的費用約100多萬元，但如果沒有骨髓的來源，所有的一切就是零。

目前，周邊血幹細胞治療用於血液惡性腫瘤，像是白血病、骨髓異常增生症候群、淋巴瘤、多發性骨髓瘤等。

