健康網》櫻桃含有「2黃金搭檔」 研究：助眠、穩情緒、控尿酸

營養師薛曉晶分享，櫻桃富含色胺酸與褪黑激素，有助於提升睡眠品質、穩定情緒，管理尿酸；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕小小一顆櫻桃，對身體健康大有益處，從睡眠到心血管都能全方位守護！營養師薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，櫻桃富含色胺酸與褪黑激素，有助於提升睡眠品質、穩定情緒，減少痛風發作機率。

薛曉晶分享，櫻桃不只是水果界的「顏值擔當」，它內含的色胺酸與褪黑激素配合花青素和多酚等植化素，能為睡眠、情緒甚至尿酸管理加分。2018年刊登於《Nutrients》的研究分析了29項人體變化，發現食用櫻桃可降低氧化壓力與發炎反應，進而改善睡眠品質、減少關節炎症狀，甚至降低血壓與血脂。

櫻桃含色胺酸與褪黑激素 能助眠

許多人都知道褪黑激素可以提升睡眠品質，並且幫助入睡。而櫻桃中的褪黑激素並非一吃就能秒睡，因為櫻桃的天然褪黑激素含量遠低於助眠保健品劑量，

但根據2018年刊登在《American Journal of Therapeutics》的臨床試驗表示，失眠老年人連續2週每日2次攝取櫻桃產品，不僅在睡眠上顯示夜間睡眠延長84分鐘，還顯著降低了發炎介質PGE2與犬尿氨酸／色胺酸比值。

薛曉晶說，想助眠者可於睡前1–2小時吃櫻桃或相關製品，持續約1–2週，並搭配低光環境，讓褪黑激素作用最佳化；另外，也有研究建議，早晚各1次即可，效果更穩定。

持續補充櫻桃 抗疲勞、提升專注力

2022年發表於《British Journal of Nutrition》的隨機對照試驗顯示，中年人連續12週每日2次攝取櫻桃汁，完成高強度認知任務後，主觀警覺度提升5.9%，精神疲勞感下降9.5%，同時血漿中多種與神經傳遞有關的胺基酸濃度上升。

薛曉晶指出，想要情緒穩定與提升專注力，建議持續補充數週至數月，而不是偶爾吃；還可與含優質蛋白的早餐（如希臘優格＋堅果）搭配，讓色胺酸與其他胺基酸一起發揮作用。

營養師薛曉晶建議，吃櫻桃不妨搭配希臘優格或堅果，讓色胺酸與其他胺基酸一起發揮作用；示意圖。（圖取自freepik）

櫻桃降尿酸 需注意糖分攝取

2025年刊登於《Nutraceuticals》的研究回顧表明，補充酸櫻桃不僅與血清尿酸下降、痛風發作減少呈正相關，還有急性作用，如單次攝取後5小時內，血漿尿酸可從214μmol/L降至183μmol/L，同時促進尿酸排泄。

薛曉晶表示，高尿酸者可於早晚各1次吃適量櫻桃或濃縮汁，但需留意糖分；糖尿病患者或控糖族群則應選擇無添加糖或100%純汁而非濃縮汁。

櫻桃1日3餐搭配

●早餐：希臘優格＋藍莓＋核桃，搭配櫻桃數顆。

●午餐：全穀飯＋烤鮭魚＋大量蔬菜。

●晚餐：地中海蔬菜湯＋全麥麵包，睡前1–2小時再吃幾顆櫻桃或櫻桃汁。

不同品種櫻桃 植化素比一比

●紐西蘭甜櫻桃（Lapins品種）：MDPI的研究首次針對紐西蘭櫻桃不同品種進行乾重分析，結果顯示，Lapins品種擁有最高的褪黑激素（130 ng/g）和 色胺酸（721µg/g乾重），並包含花青素、酚酸類、類黃酮（槲皮素、山奈酚），及血清素，在多酚化合物物種多樣性上擁有優勢，是多種甜櫻桃品種中擁有最多獨特化合物者，因此抗氧化力強。

●酸櫻桃（Montmorency品種）：花青素總量略低，但矢車菊素比例高，多酚總量高於甜櫻桃，並富含綠原酸、類黃酮、抗氧化花青素與其他植物營養素，具備抗發炎與助眠潛力，可增進睡眠品質並具抗發炎效果。

