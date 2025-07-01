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健康 > 心理精神

健康網》彭振聲聞妻輕生淚崩 醫談2「高風險語言」訊號

2025/07/01 18:10

台北市前副市長彭振聲（右）因家中變故，今天請假提前離開法庭。（記者廖振輝攝）

台北市前副市長彭振聲（右）因家中變故，今天請假提前離開法庭。（記者廖振輝攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北地院今（1）日審理京華城案，然台北市前副市長彭振聲的妻子驚傳在高雄住處輕生。彭振聲於台北地院聞訊痛哭，哭喊「我做錯什麼？我不想活在這個世界上！」精神科醫師楊聰財表示，這句話為極大的警訊，表示當事人正處於急性創傷壓力反應（Acute Stress Reaction），也可能會邁向複雜性哀傷反應或創傷後壓力障礙（PTSD）。

台北市前副市長彭振聲的70多歲妻子驚傳在住處輕生，引發老年人憂鬱的關注。（圖取自freepik）

台北市前副市長彭振聲的70多歲妻子驚傳在住處輕生，引發老年人憂鬱的關注。（圖取自freepik）

若有2高風險言語 需高度警戒

據報導，今日上午高雄傳出一名婦人輕生，死者確認為彭振聲妻子。彭振聲在法院內聞訊當場痛哭，並且說出「不想活在這世界上」。楊聰財認為，這種語言表達絕對需要高度警示。根據自殺防治專業指引，以下情況屬於高風險語言訊號：表示想要消失或死亡（如：「我不想活了」、「活著沒有意義」、「如果我死了就好了」）；表達極度自責或無望感（如：「都是我害的」、「我沒有資格活著」）

楊聰財認為，這類語言若出現在突發性重大創傷（如配偶自殺）後，更可能意味著當事人正處於急性創傷壓力反應（Acute Stress Reaction），也可能會邁向複雜性哀傷反應或創傷後壓力障礙（PTSD）。

配偶輕生後 常見狀況需留意

楊聰財表示，配偶輕生後，另一半甚至責怪自己，這樣的心理狀態如何辨識與治療？楊聰財認為，這種情況非常常見，稱為生還者的罪咎感（Survivor's Guilt），尤其發生在親密伴侶自殺後，會引發以下心理狀態：

常見症狀：

• 過度自責與自我苛責：「我應該早點發現」、「都是我沒陪伴好他/她」

• 反覆回想過往細節，試圖找出可以挽救的蛛絲馬跡

• 情緒崩潰、憂鬱、易怒

• 睡眠困難、焦慮

• 出現自傷或自殺念頭

楊聰財提出治療方式：

•創傷治療（Trauma-informed Therapy）：協助處理目睹配偶自殺後的創傷影像與內疚。

•哀傷輔導（Grief Counseling）：幫助其走過哀傷五階段（否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受）。

•認知行為治療（CBT）：調整「都是我錯」的扭曲思維。

•團體支持：加入自殺遺族支持團體，與有相同經歷者分享並互助。

•藥物治療（若合併重度憂鬱症或創傷後壓力障礙）：由精神科醫師評估是否需用抗憂鬱劑或鎮靜安眠藥。

面對突然發生的家人輕生，楊聰財認為，第一時間的心理支持非常關鍵，需依照「心理急救（Psychological First Aid, PFA）」原則：

1.建立安全感：確保遺族情緒穩定，避免他們獨處，必要時可協助就醫。

2.傾聽陪伴、不急於說教：不用急著「開導」，只需陪在身邊、安靜傾聽。

3.給予實際幫助：協助處理喪葬事務、照顧孩子、買餐食等，讓遺族有喘息空間。

4. 避免言語傷害：不說「要堅強」、「他已經解脫了」；改說「我們都在你身邊」、「你不孤單」。

5. 及早轉介專業資源：若發現當事人出現失眠、憂鬱、否認事實、自責過度、語言或行為異常，應轉介心理師或精神科。

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